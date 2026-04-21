L’incubo in aereo per Chiara Ferragni: «Mai visto nulla di simile». Il disastro in volo al rientro dalla vacanza «che chiude un cerchio» – Il video

Fuori dal finestrino, l'influencer assiste impaurita al temporale vicino all'aereo su cui viaggia. Il ritorno dalla viaggio in Africa, che per lei avrebbe avuto un significato più profondo di una semplice vacanza

Il rientro dalla Namibia non è stato dei più tranquilli per Chiara Ferragni. Durante il volo notturno, l’influencer si è ritrovata in mezzo a un temporale di forte intensità, con scariche elettriche che hanno illuminato la fusoliera e creato qualche momento di tensione a bordo. «Volo di ritorno a casa con un forte temporale, mai visto nulla di simile da un aereo prima d’ora», ha scritto in una storia Instagram, accompagnando il testo con alcuni video che mostrano la violenza del maltempo.

Cosa succede quando un fulmine colpisce un aereo

Dal punto di vista della sicurezza, episodi del genere sono meno pericolosi di quanto sembrino. La struttura metallica dell’aereo funziona come una gabbia di Faraday, consentendo all’elettricità di scorrere lungo la superficie esterna senza intaccare i sistemi interni o mettere a rischio i passeggeri. Per Ferragni, però, un piccolo inconveniente c’è stato lo stesso: la turbolenza le ha rovesciato il caffè sui jeans.

Il viaggio in Namibia di Chiara Ferragni

Nonostante il finale movimentato, l’influencer ha salutato il viaggio con grande affetto. Una volta atterrata senza problemi, ha pubblicato un post in cui ha scritto: «Questo viaggio in Namibia non è stato solo un’avventura: per me è stato come chiudere un cerchio. Africa, sei sempre magica e non vedo l’ora di tornare».