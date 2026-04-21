Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
CULTURA & SPETTACOLOChiara FerragniInfluencerTurismoVideo

L’incubo in aereo per Chiara Ferragni: «Mai visto nulla di simile». Il disastro in volo al rientro dalla vacanza «che chiude un cerchio» – Il video

21 Aprile 2026 - 14:42 Giulia Norvegno
embed
Chiara Ferragni
Chiara Ferragni
Fuori dal finestrino, l'influencer assiste impaurita al temporale vicino all'aereo su cui viaggia. Il ritorno dalla viaggio in Africa, che per lei avrebbe avuto un significato più profondo di una semplice vacanza

Il rientro dalla Namibia non è stato dei più tranquilli per Chiara Ferragni. Durante il volo notturno, l’influencer si è ritrovata in mezzo a un temporale di forte intensità, con scariche elettriche che hanno illuminato la fusoliera e creato qualche momento di tensione a bordo. «Volo di ritorno a casa con un forte temporale, mai visto nulla di simile da un aereo prima d’ora», ha scritto in una storia Instagram, accompagnando il testo con alcuni video che mostrano la violenza del maltempo.

Cosa succede quando un fulmine colpisce un aereo

Dal punto di vista della sicurezza, episodi del genere sono meno pericolosi di quanto sembrino. La struttura metallica dell’aereo funziona come una gabbia di Faraday, consentendo all’elettricità di scorrere lungo la superficie esterna senza intaccare i sistemi interni o mettere a rischio i passeggeri. Per Ferragni, però, un piccolo inconveniente c’è stato lo stesso: la turbolenza le ha rovesciato il caffè sui jeans.

Il viaggio in Namibia di Chiara Ferragni

Nonostante il finale movimentato, l’influencer ha salutato il viaggio con grande affetto. Una volta atterrata senza problemi, ha pubblicato un post in cui ha scritto: «Questo viaggio in Namibia non è stato solo un’avventura: per me è stato come chiudere un cerchio. Africa, sei sempre magica e non vedo l’ora di tornare».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

La polemica su “Al mio paese” di Serena Brancale, Levante e Delia, accusate di cantare un sud che non esiste

2.

Che album Madame e Cosmo, che noia Arisa. Viva i Litfiba, male Antonacci e Hunt. Le recensioni

3.

Brigitte Nielsen a Belve, la lotta contro l’alcol e come è finita nella “black list” di Hollywood: «Stallone? A letto era più un coniglio…» – Il video

leggi anche
Chiara Ferragni in tribunale
CULTURA & SPETTACOLO

Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta: cosa scrive il giudice sui follower e la fiducia negli influencer quando pubblicizzano qualcosa

Di Giovanni Ruggiero
Khaby Lame
LE NOSTRE STORIE

Khaby Lame vale quasi un miliardo di dollari e senza pagare un centesimo diventa proprietario di un gruppo cinese quotato al Nasdaq

Di Fosca Bincher
chiara ferragni guess
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni è tornata: dopo il proscioglimento è il nuovo volto della campagna Guess. Ma piovono commenti negativi

Di Alba Romano
chiara ferragni reazione proscioglimento
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni, lo sfogo e la confessione dopo la sentenza: «Perché vale ancora di più di un’assoluzione, ma non festeggio una vittoria»

Di Ugo Milano
chiara ferragni tribunale
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni brinda e si vendica: «Fedez? Mi sono sentita abbandonata»

Di Alba Romano
ferragni prosciolta
ATTUALITÀ

Ferragni prosciolta: le lacrime fuori dal tribunale con la mamma Marina Di Guardo. «È la fine di un incubo» – I video

Di Alba Romano
ferragni proscioglimento truffa selvaggia lucarelli
CULTURA & SPETTACOLO

Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni: «Prosciolta solo perché ha pagato». E l’influencer le risponde

Di Alba Romano
Chiara Ferragni assolta
CULTURA & SPETTACOLO

A Chiara Ferragni torna il sorriso: prosciolta nel processo per truffa sullo scandalo dei pandori e delle uova di Pasqua

Di Giulia Norvegno