Chiara Ferragni è tornata: dopo il proscioglimento è il nuovo volto della campagna Guess. Ma piovono commenti negativi

L'imprenditrice: «È un grande onore per me tornare a lavorare per voi dopo quasi 13 anni dalla nostra prima collaborazione»

Fresca della chiusura del Pandoro Gate Chiara Ferragni sta continuando ad avere collaborazioni. Stavolta posa per la nuova campagna pubblicitaria di Guess. «È un grande onore per me tornare a lavorare per Guess dopo quasi 13 anni dalla nostra prima collaborazione», ha dichiarato Ferragni in una nota, «questo progetto è stato molto più di una campagna: è arrivato in un momento in cui avevo voglia di ripartire, di raccontarmi per quella che sono oggi, una persona più consapevole e serena, e lavorare con un brand iconico come Guess, che ha fatto la storia della moda, mi ha fatto sentire accolta e libera di esprimere tutte le mie sfaccettature». Infine un ringraziamento al suo co-fondatore Paul Marciano: «Grazie a lui per il supporto e la fiducia che mi ha dimostrato in un momento delicato della mia vita. L’esperienza sul set è stata speciale e la porterò sempre con me».

«Ferragni simbolo di innovazione, espressione di sé e influenza digitale»

Guess d’altronde definisce Ferragni, secondo quanto ricostruito da D Repubblica, «simbolo di innovazione, espressione di sé e influenza digitale» ed è «ponte tra l’heritage iconico del brand e la spontaneità e la vivacità del linguaggio social contemporaneo». Incarna la donna Guess, «glamour ma autentica, aspirazionale ma genuina».

Anche se l’ultimo post dove il marchio svela la collaborazione è pieno di lodi e commenti entusiasti quello relativo al video shooting sull’imprenditrice è invece sommerso di commenti negativi. «Vergognatevi. Ferragni ha pagato per non finire in galera», scrive una utente. E ancora: «Prossima promoter Wanna Marchi? (Molto professionale aver bloccato i commenti nell’ultimo post….».