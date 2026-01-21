Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
«Io grasso? Tu…», Valentino e lo stile nelle liti con Giammetti. Dalla moda allo sfottò: la scena virale – Il video

21 Gennaio 2026 - 16:52 Giulia Norvegno
C’era stile anche nei litigi. E Valentino Garavani ne aveva da vendere, soprattutto quando le discussioni si accendevano con il suo compagno storico e socio Giancarlo Giammetti. Scene epiche, raccontate anche nel documetario «Valentino: l’ultimo imperatore» del 2008. E di cui aveva raccontato lo stesso Giammetti a Candida Morvillo sul Corriere della Sera nel 2020. Lui e Valentino sono stati fianco a fianco per oltre mezzo secolo. Non facile considerando il carattere dello stilista: «Si chiama miracolo – raccontava Giammetti che assicurava – Dopo dieci minuti, non c’è più niente. Siamo famosi per le liti, ma anche perché torniamo subito tranquilli come prima».

Per quanto negli anni «di piatti ne sono volati» ricordava Giammetti, le discussioni sul filo del litigio tra i due dovevano essere puro cinema. Come quella diventata virale sui social, dopo la scomparsa dello stilista. I due iniziano a discutere dell’allestimento di una sfilata in cui sarebbe prevista la sabbia. Partono in francese, Valentino è dubbioso sul ricorso alla sabbia e usa un tono affettuoso, ma si accende in pochi attimi passando all’italiano: «Sembra come se dovesse uscire Marilyn Monroe col secchiello a correre Jack Lemmon dietro… Per favore!».

I due ridono, ma Valentino insiste che quegli abiti e la sabbia non c’entrassero nulla: «Questa cosa della sabbia è ridicola». La discussione avanza serrata, all’improvviso passa sul personale con Valentino che rinfaccia all’amico di essere testardo nelle sue decisioni. E finisce per insultarlo, con un garbo però unico: «Io? No, non ho la pancia… – dice Valentino – Non sembro grasso. Guarda te con i tuoi tre strati di lardo».

