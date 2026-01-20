Valentino, parla l’ex compagno (e socio) Giammetti: «Vi racconto il ricordo più bello. Il suo rosso? Ecco che fine farà» – Il video

Le parole dell'imprenditore all'indomani della scomparsa dello stilista: «Ha insegnato a rispettare la donna, senza mai renderla ridicola»

«Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti, credo sia il più toccante». A parlare è Giancarlo Giammetti, l’ex compagno e socio d’affari dello stilista Valentino morto ieri 19 gennaio all’età di 93 anni. I due si incontrarono per la prima volta nel 1960 in un caffè di via Veneto a Roma, pochi mesi dopo l’arrivo dello stilista nella Capitale e l’apertura del suo primo atelier. Da quell’incontro nacque un sodalizio umano e professionale che non si è mai interrotto, neppure dopo la fine della relazione sentimentale durata dodici anni. All’epoca, Giammetti lasciò gli studi di architettura per affiancare Valentino, diventandone il contrappeso ideale negli affari.

«Ha insegnato a rispettare la donna»

«Dal punto di vista della creatività ha insegnato a rispettare la donna, senza mai renderla ridicola con degli abiti che non andavano bene o che erano delle mascherature. I vestiti si devono riconoscere per quello che danno alla donna non per quello che il designer vuole raccontare. Al mondo ha insegnato anche come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola», ha detto Giammetti parlando ai cronisti davanti alla sede della Fondazione PM23 a Roma, l’ente filantropico che i due avevano fondato insieme. «Abbiamo cominciato qui. Questa piazza è nostra e rimarrà sempre parte di noi». Qui sarà allestita la camera ardente, mentre i funerali si terranno venerdì a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

«Rosso Valentino? Qualcun altro lo porterà avanti»

Quanto al destino dell’iconico «Rosso Valentino», la sfumatura ideata dallo stilista e diventata celebre a livello internazionale, Giammetti si limita a dire che «rimarrà un bel colore e qualcun altro lo porterà avanti». Il dolore intimo e privato, aggiunge l’imprenditore, si è intrecciato inevitabilmente al cordoglio pubblico. «Sono commosso dal tanto amore che tutti hanno dimostrato per Valentino, non soltanto come grande designer ma anche come persona umana», afferma.

Chi è Giancarlo Giammetti

Giancarlo Giammetti è stato il compagno storico e il principale socio di Valentino, figura centrale nella costruzione e nello sviluppo della maison. Entrato in società all’inizio degli anni Sessanta, in una fase di difficoltà economica del marchio, ne ha guidato la crescita manageriale e internazionale. Per dodici anni ha condiviso con Valentino anche una relazione sentimentale, vissuta con grande riservatezza, e riuscendo a mantenere un legame solido a livello professionale e umano anche dopo la separazione. Uomo chiave dietro le quinte, è stato determinante nel trasformare il talento creativo di Valentino in un successo globale e duraturo proprio quando gli affari dello stilista stavano per finire nel baratro.