Valentino, la lunga relazione d’amore e di lavoro con Giancarlo Giammetti che lo salvò dalla bancarotta

Un filo inevitabilmente rosso ha segnato la vita privata e professionale di Valentino Garavani, scomparso oggi 19 gennaio all’età di 93 anni. È il legame con Giancarlo Giammetti, suo compagno di vita per dodici anni e figura chiave nella sua carriera. Il loro primo incontro avvenne nel 1960 in un caffè di via Veneto a Roma, dando origine a uno dei sodalizi più duraturi nel mondo della moda. Giammetti arrivò in un momento delicato per la carriera dello stilista. Nel 1957 Valentino aveva fondato la società omonima insieme al padre e ad altri soci, ma i problemi economici e gestionali erano tali che alcuni soci decisero di ritirarsi, mettendo a rischio la sopravvivenza dell’azienda. In quell’anno, Giammetti, allora studente di architettura, entrò in società. Nel 1959 Valentino ha poi aperto il suo atelier in via dei Condotti a Roma, e Giammetti è stato in prima linea nello sviluppo del marchio.

La relazione tra Valentino e Giammetti

Per dodici anni, i due hanno condiviso una relazione sentimentale. Entrambi erano molto riservati sulla loro vita privata. «Non mi piace la gente che ostenta i propri gusti sessuali. Inorridisco a vedere due uomini baciarsi in strada. Io e Giancarlo non ci siamo mai neppure sfiorati una mano in pubblico. È una questione di stile», disse in passato Giammetti. Valentino, intervistato da Vanity Fair USA nel 2004, aveva raccontato qualche dettaglio della loro relazione: «Giancarlo e io ci capiamo completamente, ma il suo carattere è l’opposto del mio. Io sono sempre chiuso in uno studio. Ci sono solo tre cose che so fare: vestiti, decorare una casa e ricevere ospiti». Dopo la fine della relazione, sono rimasti in ottimi rapporti, continuando a frequentarsi sia in amicizia sia sul lavoro, un legame che ha contribuito anche al successo duraturo della maison Valentino.

Gli altri amori di Valentino

Tra le altre relazioni note di Valentino, pare ci sia anche una storia recente con l’ex modello americano Bruce Hoeksema, fondatore del marchio Vbh, di cui si sa però molto poco. Sono pochissimi gli scatti che li hanno ritratti insieme. Un amore mai corrisposto, ma altrettanto significativo, fu quello per la modella e attrice Marilù Tolo. Al loro primo incontro, lei aveva 17 anni e lui 27. «Ero molto innamorato di lei. Era veramente bellissima, bruna, con questi occhi incredibili. Le ho anche regalato un anello, che mi fu restituito. Ci sono rimasto molto male», ha rivelato Valentino in un’intervista a Repubblica.