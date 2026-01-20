La foto simbolo della moda italiana con Valentino è un fotomontaggio
Dopo la morte dello stilista italiano Valentino Garavani, sui social è tornata a circolare una fotografia diventata simbolo del Made in Italy, raffigurante dodici grandi nomi della moda italiana ritratti davanti al Duomo di Milano. Si tratta di un fotomontaggio, in buona fede.
Nell’immagine compaiono realmente, da sinistra, Laura Biagiotti, Mario Valentino, Gianni Versace, Krizia, Paola Fendi, Valentino Garavani, Gianfranco Ferrè, Mila Schön, Giorgio Armani, Ottavio Missoni, Franco Moschino e Luciano Soprani. Lo scatto originale risale al 1985 ed è opera della giornalista di moda Adriana Mulassano. Di fatto, non venne realizzato davanti alle guglie gotiche del Duomo, ma ai piedi dell’Arco della Pace.
A rielaborare lo scatto furono gli americani, che sostituirono lo sfondo con un altro simbolo della capitale della moda. La foto modificata venne poi pubblicata dalla rivista Capital, in occasione della campagna di promozione del Made in Italy organizzata da Bloomingdale’s a New York.