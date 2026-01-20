Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
CULTURA & SPETTACOLOLombardiaMilanoModa

La foto simbolo della moda italiana con Valentino è un fotomontaggio

20 Gennaio 2026 - 15:41 David Puente
embed
La foto venne realizzata, in realtà, davanti all'Arco della Pace, ma venne modificata dagli americani

Dopo la morte dello stilista italiano Valentino Garavani, sui social è tornata a circolare una fotografia diventata simbolo del Made in Italy, raffigurante dodici grandi nomi della moda italiana ritratti davanti al Duomo di Milano. Si tratta di un fotomontaggio, in buona fede.

Nell’immagine compaiono realmente, da sinistra, Laura Biagiotti, Mario Valentino, Gianni Versace, Krizia, Paola Fendi, Valentino Garavani, Gianfranco Ferrè, Mila Schön, Giorgio Armani, Ottavio Missoni, Franco Moschino e Luciano Soprani. Lo scatto originale risale al 1985 ed è opera della giornalista di moda Adriana Mulassano. Di fatto, non venne realizzato davanti alle guglie gotiche del Duomo, ma ai piedi dell’Arco della Pace.

A rielaborare lo scatto furono gli americani, che sostituirono lo sfondo con un altro simbolo della capitale della moda. La foto modificata venne poi pubblicata dalla rivista Capital, in occasione della campagna di promozione del Made in Italy organizzata da Bloomingdale’s a New York.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Valentino, la lunga relazione d’amore e di lavoro con Giancarlo Giammetti che lo salvò dalla bancarotta

2.

Al Bano ancora contro Carlo Conti: «Da lui solo scorrettezze. Sono un re, non mi mischio coi conti»

3.

È morto lo stilista Valentino, addio all'”imperatore” della moda italiana

4.

Britney Spears incredula per la Mela gigante davanti alla stazione di Milano, la gaffe social: «Da dove c***o salta fuori?»

5.

I due abiti di Valentino che hanno fatto la storia: le sue creazioni indossate da Lady Diana e Scarlett Johansson: come nacque il suo “rosso” – Il video

leggi anche
Valentino e Pierpaolo Piccioli
CULTURA & SPETTACOLO

L’addio a Valentino dell’allievo Pierpaolo Piccioli, le lezioni e il ricordo privatissimo: «Accetto la tua assenza, non la tua morte: cosa mi hai insegnato»

Di Giulia Norvegno
Valentino Garavni e Giancarlo Gaimmetti
CULTURA & SPETTACOLO

L’eredità di Valentino tra ville e opere d’arte: quanto vale il patrimonio del grande stilista e a chi può andare

Di Giulia Norvegno
CULTURA & SPETTACOLO

L’addio a Valentino del suo imitatore, Dario Ballantini e l’incontro disastroso con lo stilista

Di Alba Romano