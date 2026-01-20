Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
Naomi Osaka sorprende tutti agli Australian Open: l’ingresso in campo con una mise iconica – Il video

20 Gennaio 2026 - 18:56 Alba Romano
La tennista giapponese ha raggiunto il campo con il suo completo Nike (particolare anche esso) e una creazione del designer Robert Wun.

La campionessa Naomi Osaka è conosciuta per le sue entrate particolari ma quella che ha fatto al suo debutto all’edizione 2026 degli Australian Open è destinata a diventare memorabile. La tennista giapponese ha raggiunto il Melbourne Park, per la sfida contro la croata Antonia Ruzic, con ombrellino, cappello a tesa larga con farfalle origami, lungo velo e pantaloni plissettati. Minuti diventati virali sui social.

Osaka, ambassador della maison parigina Louis Vuitton, ha spiegato la mise dal suo profilo Instagram raccontando come ha abbia abbinato il suo completo Nike (particolare anche esso) alla mente del designer Robert Wun.

