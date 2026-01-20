Australian Open, Gaston si ritira e Sinner va al secondo turno: «Non è così che volevo vincere»

Il francese si è ritirato quando l'azzurro era davanti due set 6-2, 6-1

Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open. Il suo avversario, il francese Hugo Gaston, attuale numero 93 al mondo, si è ritirato quando l’azzurro era avanti due set 6-2 6-1. «Non è così che uno vuole vincere», dichiara Sinner a fine match. «Lui ha grande talento, sapevo che all’inizio dovevo mantenere un altro livello. Sono contento della partita e di essere tornato qui. Mi sono preparato molto bene: ho lavorato tanto, ho fatto una bella partita di esibizione con Auger-Aliassime. Ma le partite ufficiali sono diverse. Oggi all’inizio avevo un po’ di tensione, però sono partito bene. Devo pensare anche a divertirmi un po’, in campo», conclude il numero due al mondo.