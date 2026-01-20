Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
SPORTAustraliaAustralian OpenJannik SinnerTennis

Australian Open, Gaston si ritira e Sinner va al secondo turno: «Non è così che volevo vincere»

20 Gennaio 2026 - 10:49 Ugo Milano
embed
jannik-sinner-australian-open
jannik-sinner-australian-open
Il francese si è ritirato quando l'azzurro era davanti due set 6-2, 6-1

Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open. Il suo avversario, il francese Hugo Gaston, attuale numero 93 al mondo, si è ritirato quando l’azzurro era avanti due set 6-2 6-1. «Non è così che uno vuole vincere», dichiara Sinner a fine match. «Lui ha grande talento, sapevo che all’inizio dovevo mantenere un altro livello. Sono contento della partita e di essere tornato qui. Mi sono preparato molto bene: ho lavorato tanto, ho fatto una bella partita di esibizione con Auger-Aliassime. Ma le partite ufficiali sono diverse. Oggi all’inizio avevo un po’ di tensione, però sono partito bene. Devo pensare anche a divertirmi un po’, in campo», conclude il numero due al mondo.

Foto copertina: ANSA/JAMES ROSS | Jannik Sinner agli Australian Open, 13 gennaio 2026

Articoli di SPORT più letti
1.

Milano-Cortina, i ritardi nei lavori dell’arena dell’hockey finiscono sul New York Times

2.

Il padre di Valentino Rossi vuol punire anche l’altra figlia, il veleno dell’ex moglie: «Ecco perché Ambra sta con Graziano»

3.

Australian Open, i sospetti dietro i primi malori in campo: Cobolli e i dolori per il virus intestinale, il caso della raccattapalle svenuta – Il video

4.

A Sinner scappa una parolaccia in campo, nervi tesi prima dell’Australian Open: spunta l’audio sui social – Il video

5.

Batteria, motore e comandi sulle bacchette: come funzionano i primi sci elettrici

leggi anche
SPORT

A Sinner scappa una parolaccia in campo, nervi tesi prima dell’Australian Open: spunta l’audio sui social – Il video

Di Ugo Milano
sorteggio australian open 2026
SPORT

Australian Open 2026, il sorteggio sorride a Sinner ma non agli altri azzurri: ecco contro chi giocheranno i tennisti italiani a Melbourne

Di Cecilia Dardana
SPORT

Seul, Alcaraz batte Sinner nella prima sfida dell’anno

Di Ugo Milano
sinner alcaraz
SPORT

Sinner: «Un doppio con Alcaraz? Perché no» – Il video

Di Stefania Carboni
angelo binaghi jannik sinner
SPORT

Jannik Sinner, cosa non si sapeva sul no a Mattarella: «Stava per andare in ospedale». Il retroscena del capo della federtennis

Di Cecilia Dardana