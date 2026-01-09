Sinner: «Un doppio con Alcaraz? Perché no» – Il video

Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
09 Gennaio 2026 - 10:23 Stefania Carboni
Il punto in conferenza stampa, con il rivale, alla vigilia della sfida di Seul: «Cercheremo di far divertire il pubblico»

«Speriamo di giocare un buon tennis, cercheremo di far divertire il pubblico». Così Jannik Sinner alla vigilia dell’esibizione contro Carlos Alcaraz a Seul di domani, con inizio alle otto italiane. Seduti vicini in conferenza stampa, i numeri 1 e 2 del mondo non hanno escluso la possibilità di un doppio insieme. «Facciamo così tanti tornei, è difficile giocare anche il doppio. Ma probabilmente da Seul potremmo farlo… almeno una volta», ha detto Alcaraz. «Non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo. Quest’anno o il prossimo, perché no», ha aggiunto l’azzurro. Lo Hyundai Card Super Match sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis sabato mattina alle 8, ora italiana.

«Abbiamo un buon rapporto»

«La nostra è una grande rivalità sul campo, abbiamo un buon rapporto, è sempre un piacere affrontare il numero 1 del mondo – ha detto Sinner – Per me è molto bello, Carlos mi spinge al limite tutte le volte che giochiamo. Anche se non possiamo paragonarci ai Big 3». «Negli ultimi anni abbiamo vinto Slam, tornei e giocato finali. Le persone hanno visto una bella rivalità finora. Speriamo di giocare finali e tanti match insieme» ha aggiunto Alcaraz. Le due star del tennis hanno ricevuto una grande accoglienza nella capitale della Corea del Sud che ospiterà il loro primo confronto del 2026. «Ci fa piacere vedere così tante persone felici di vederci giocare. Proveremo a dare loro il miglior tennis possibile. La cosa più importante sarà farle divertire» ha detto Sinner. Mentre Alcaraz, al primo anno senza il coach Ferrero ha aggiunto: «L’accoglienza che ho avuto è stata incredibile, non ricordo un benvenuto come questo. Per me è un piacere essere qui e giocare in Corea per la prima volta. Giocare qui con Jannik penso che sia un gran modo per iniziare la stagione e prepararci per l’Australian Open».

