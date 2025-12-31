Jannik Sinner e il bilancio di questo 2025 (con il commento di Alcaraz): «Non solo risultati, ma grandi lezioni» – Il video

L'augurio del campione sui social: «A tutti un felice anno nuovo, festeggiatelo con le persone che amate, e ci vediamo molto presto di nuovo in campo»

Se a Capodanno tutti fanno bilanci non si è trattenuto dal farli anche Jannik Sinner, che saluta questo indimenticabile (almeno per lui) 2025 con un video messaggio sui social. Il campione altoatesino raccoglie in una clip tutte i momenti più significativi della sua stagione. E ha raccolto oltre a tanti like anche un commento dal rivale di sempre Carlos Alcaraz.

«Io non vedo soltanto i risultati: vedo grandi lezioni»

«Ragazzi, che anno è stato. Alcuni momenti sono stati incredibili, altri invece molto difficili da accettare», racconta Sinner. «Ma guardando a tutto questo anno, io non vedo soltanto i risultati: vedo grandi lezioni. Sono davvero grato a tutta la mia squadra, alla mia famiglia e a tutti voi per il supporto che mi avete dato durante l’anno. Per me significa davvero tantissimo. Per ora auguro a tutti un felice anno nuovo, festeggiatelo con le persone che amate, e ci vediamo molto presto di nuovo in campo. Ciao, ciao». Australian Open, Wimbledon, Finals: Sinner li ricorda tutti. Alcaraz commenta con l’emoticon della stretta di mano, come a ricordare il grande fari play tra i due campioni.