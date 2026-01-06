Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
SPORTCoppa DavisJannik SinnerSergio MattarellaTennis

Jannik Sinner, cosa non si sapeva sul no a Mattarella: «Stava per andare in ospedale». Il retroscena del capo della federtennis

06 Gennaio 2026 - 12:05 Cecilia Dardana
embed
angelo binaghi jannik sinner
angelo binaghi jannik sinner
Il presidente della Fitp esorta a non giudicare la vita di un tennista con categorie estranee alla realtà del circuito: «Non c’è solo un riposo fisico, ma anche la necessità di distrarsi, di incontrare gli amici, di stare in famiglia»

«Il tennis è uno sport individuale frenetico che ti sbatte ogni settimana da una parte all’altra del mondo. Questo ti porta a fare rinunce, come le Olimpiadi o la Coppa Davis. Nessuno è perfetto, ma prima della rinuncia a Mattarella io ricordo Sinner che stava per finire in ospedale a Melbourne durante il match con Rune. Non c’è solo un riposo fisico, ma anche la necessità di distrarsi, di incontrare gli amici, di stare in famiglia. Ci vorrebbero 50 ore al giorno». Con queste parole Angelo Binaghi difende a spada tratta Jannik Sinner dalle polemiche che lo hanno investito negli ultimi mesi. Il presidente della Federazione italiana tennis e padel, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ritorna sull’assenza del numero uno azzurro all’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, più in generale, sulla tendenza a trasformare ogni (mancato) gesto del campione in un caso pubblico.

Le condoglianze di Sinner dopo la morte di Pietrangeli

Binaghi, 65 anni, da 25 alla guida della Fitp, figlio d’arte (il padre fondò il Tennis Club Cagliari negli anni Cinquanta), ex numero 14 della classifica italiana assoluta, due volte campione d’Italia nel doppio misto e argento alle Universiadi, invita a guardare il quadro complessivo prima di emettere sentenze morali. Anche sul silenzio di Sinner alla morte di Nicola Pietrangeli, altra vicenda frutto di infinite polemiche. «Ma c’ero io, da Pietrangeli, a rappresentare il tennis italiano, e quindi anche Sinner, Berrettini e le generazioni che non hanno avuto il tempo per conoscere a fondo Nicola e coglierne appieno i valori». Il messaggio è chiaro: il tennis non è una somma di individualità slegate, ma una comunità che si rappresenta anche attraverso le sue istituzioni.

La crescita del tennis italiano

Ed è proprio da qui che Binaghi allarga il discorso, spostandolo dal singolo campione a un movimento che, rivendica, è cresciuto grazie a scelte strutturali e a una visione di lungo periodo. «Infatti. Se uno allarga la visuale, vede Musetti, Paolini, la Coppa Davis, un sistema. Allargando ancora di più, si vede che da 15 anni siamo l’unica federazione al mondo con una televisione tematica. E poi, stavamo perdendo gli Internazionali d’Italia, mentre adesso Atp, Wta e Itf ci cercano perché siamo diventati i migliori organizzatori di tornei. Ci hanno dato Finals e Davis. Le basi le abbiamo poste quando Sinner non era nato».

L’assenza delle istituzioni alla finale di Wimbledon

Binaghi poi torna su un altro tema finito al centro del dibattito. Cioè la finale di Wimbledon, alla quale non era presente il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Anche qui, Binaghi rifiuta la logica della rappresentazione. «Io non partecipo mai a nessuna celebrazione, premiazione, assemblea europea o mondiale. Preferisco fare. Conta di più che il governo capisca che ricchezza ha per le mani con il tennis e produca gli atti per far godere ai nostri figli e nipoti un’eredità importante». Per Binaghi quindi meno aspettative rituali, meno processi simbolici, ma più attenzione a ciò che serve davvero a uno sport che oggi vince.

Articoli di SPORT più letti
1.

La Fiorentina prende l’israeliano Solomon, ma è polemica. Madau (Si): «Sostiene Netanyahu, qui non è il benvenuto»

2.

Gli allenamenti, le vacanze a Ibiza: ecco perché Carlos Alcaraz ha rotto con lo storico coach Ferrero

3.

La crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello: «Tra loro c’è una terza persona che lavora nel Como»

4.

Jannik Sinner e il bilancio di questo 2025 (con il commento di Alcaraz): «Non solo risultati, ma grandi lezioni» – Il video

5.

Le confessioni di Baggio a Del Piero: «La rapina a casa ha cambiato la mia vita. Il buddismo la mia fortuna più grande»

leggi anche
jannik sinner 2025
SPORT

Jannik Sinner e il bilancio di questo 2025 (con il commento di Alcaraz): «Non solo risultati, ma grandi lezioni» – Il video

Di Alba Romano
australian open tennisti italiani
SPORT

Australian Open 2026, sarà un grande Slam azzurro: tutti i tennisti italiani che parteciperanno al torneo di Melbourne

Di Cecilia Dardana
alcaraz ferrero licenziamento
SPORT

Il super coach Ferrero e il brusco addio di Alcaraz: «Sapeva tutto ma non mi ha detto nulla. Un futuro con Jannik? Più affine a me, ci rifletterei»

Di Alba Romano
parole-2025-treccani
ATTUALITÀ

Da «occhi spaccanti» a «pro-Pal», fino a «ingiocabile» come Sinner: ecco le parole che raccontano il 2025 per Treccani

Di Alba Romano
maurizio landini jannik sinner
SPORT

Landini vuol mettere le mani in tasca a Sinner, l’attacco sulla casa a Montecarlo: «Deve pagare anche lui, tanto rientra con qualche torneo»

Di Cecilia Dardana
google classifica ricerche italia
ATTUALITÀ

Da Garlasco a Gaza, passando per Musetti: cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2025. Il re è Lucio Corsi, ma manca un nome pesante

Di Ugo Milano
sinner-condoglianze-private-pietrangeli
SPORT

Le condoglianze di Sinner alla famiglia di Nicola Pietrangeli in privato: perché Jannik non ha pubblicato niente sui social

Di Alba Romano
nicola pietrangeli jannik sinner adriano panatta
SPORT

Panatta: ecco cosa pensava davvero Nicola Pietrangeli di Jannik Sinner

Di Alessandro D’Amato