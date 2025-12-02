Le condoglianze di Sinner alla famiglia di Nicola Pietrangeli in privato: perché Jannik non ha pubblicato niente sui social

Il silenzio del tennista altoatesino aveva fatto insospettire i fan. Ma in realtà ha espresso le sue condoglianze privatamente e lontano dai riflettori

Jannik Sinner ha espresso in forma privata alla famiglia di Nicola Pietrangeli le proprie condoglianze per la scomparsa del grande tennista italiano. Lo apprende l’Ansa da fonti vicine al tennista. Il campione altoatesino non ha pubblicato alcun post o messaggio sui social. Un silenzio che non era affatto passato inosservato e che in molti avevano interpretato come l’ennesima dimostrazione di un rapporto, quello tra i due tennisti, che è sempre stato complicato.

La fuga alle Maldive

Il 17 novembre, il giorno successivo alla sua vittoria alle Atp Finals di Torino, Sinner è volato alle Maldive e da allora non è più attivo sui social media. Il tennista, numero due al mondo, si è concesso qualche settimana di relax con la fidanzata Laila Hasanovic alle Maldive prima che a gennaio ricomincino gli impegni sul campo.

Gli attriti con Pietrangeli e le condoglianze «in forma privata»

Ma la distanza e il fuso orario potrebbero non essere la vera spiegazione del silenzio social di Sinner. Pietrangeli, in passato, ha più volte criticato il gioco del tennista altoatesino e attaccato alcune sue scelte, per esempio la rinuncia a giocare la Coppa Davis: «È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra», aveva commentato Pietrangeli solo poche settimane fa. Ma alla fine, le condoglianze di Sinner alla famiglia di Pietrangeli ci sono state davvero. Semplicemente, sono arrivate in forma privata e non, come in molti si aspettavano, sui social.

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Marco