Il silenzio di Sinner dopo la morte di Pietrangeli, cosa c’è dietro: le ipotesi contrastanti, dalla fuga alle Maldive alle frecciatine mai digerite

01 Dicembre 2025 - 22:04 Alba Romano
Dopo la morte della leggenda del tennis italiano, manca ancora all’appello la reazione del numero 2 al mondo

Dov’è finito Jannik Sinner? Sono in molti a chiederselo dopo che, a ore di distanza dalla scomparsa di Nicola Pietrangeli, il numero 2 al mondo non ha ancora speso una parola o mezza emoji per ricordare colui che è stato l’apripista per il tennis azzurro, il primo grande campione della racchetta italiana. Un silenzio, quello dell’altoatesino, che non sorprende nessuno. Anche se, a dire il vero, sembrano esserci più spiegazioni possibili. 

La fuga d’amore alle Maldive e il telefono spento

La scelta di non ricordare Pietrangeli potrebbe semplicemente non essere una scelta. È dal 17 novembre, giorno dopo la vittoria alle Finals, che Sinner non è più attivo sui social media, fuggito con la fidanzata Laila Hasanovic alle Maldive per godersi qualche settimana di relax prima che a gennaio si ricominci a fare sul serio. Insomma, il telefono è spento e le notizie sembrano non arrivare. 

Sinner e Pietrangeli, tra riconoscimenti e battutine

Dall’altra parte, però, c’è chi puntualizza come molti altri tennisti italiani tuttora in vacanza abbiano trovato il tempo e avuto modo di dedicare a Pietrangeli anche solo una storia su Instagram. Perché Sinner no? I più velenosi ricordano come tra l’attuale numero 2 al mondo e lo storico tennista non sia sempre corso buon sangue, anzi più volte Pietrageli ha attaccato l’altoatesino: «È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra», aveva detto commentando il no di Sinner a partecipare all’ultima Coppa Davis. Un anno fa, in un’intervista ad Adnkronos, Pietrangeli aveva poi negato di essere invidioso di Sinner. Per poi scivolare in una battuta acida: «Il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse pure austriaco». Anche se, quando si è trattato di togliersi il cappello davanti alle sue prestazioni, Pietrangeli è sempre stato il primo a farlo: «Questo ragazzo non lo battono, è sempre perfetto». 

Dà un calcio al tifoso che lo contesta, la follia di un giocatore del Bari. Poi il caos sul volo tra squadra e supporter: la rissa in cabina – Il video

Como sogna, è zona Champions: quarto per almeno due sere a fianco di Inter e Bologna

Ultras del Napoli a muso duro contro De Laurentiis e Saviano, città tappezzata di manifesti: «Parassita, la tua fama costruita sui problemi della città»

Premier League, il calciatore che prende a schiaffi il compagno durante Manchester United-Everton – Il video

jasmine paolini fiamma olimpica
Milano-Cortina, sarà Jasmine Paolini a portare la fiamma olimpica fino in Italia: l’ultima frazione della staffetta e perché è stata scelta la tennista

Di Alba Romano
Adriano Panatta, la reazione dopo la morte dell’amico rivale Pietrangeli. La rabbia nell’ultima telefonata e la lite per «tradimento»

Di Ugo Milano
nicola-pietrangeli-morto-funerali
Addio a Nicola Pietrangeli, la camera ardente scelta da lui al Foro italico: poi i funerali del mito del tennis

Di Alba Romano
Nicola Pietrangeli e Jannik Sinner
Nicola Pietrangeli e Sinner, le polemiche su Jannik «austriaco». Le accuse di invidia, le critiche più feroci e la svolta: «Cosa serve per batterlo»

Di Giulia Norvegno