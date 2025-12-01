È morto Nicola Pietrangeli: addio al mito del tennis italiano

Aveva 92 anni. Era ricoverato da tempo in ospedale

Nicola Pietrangeli è morto. L’ex campione di tennis italiano era in ospedale da qualche settimana. Nicola Chirinsky Pietrangeli era nato l’11 settembre 1933 a Tunisi in Tunisia. Aveva 92 anni. Pietrangeli è stato capitano della Coppa Davis vinta nel 1976 dagli azzurri. Pietrangeli è stato numero 3 del mondo tra il 1959 e il 1961 secondo le statistiche relative ai tennisti non professionisti dell’epoca. Ha vinto per due volte il Roland Garros (1959 e 1960), tre volte il torneo di Monte Carlo e due gli Internazionali d’Italia. È stato quattro volte finalista a Parigi, Roma e Monte Carlo, e due volte in Coppa Davis. È stato semifinalista a Wimbledon e ha disputato i quarti di finale agli Australian Championships. Ha conquistato un totale di 67 titoli, di cui 44 in singolare, 11 in doppio e 12 in doppio misto.

La vittoria in Coppa Davis

È ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite) ma l’ha vinta solo da capitano, nel 1976. Il suo merito maggiore, ha sempre dichiarato, è stato l’aver portato l’Italia in Cile, aver vinto la partita sul piano diplomatico e politico contro chi spingeva per il boicottaggio come forma di protesta contro il regime del generale Augusto Pinochet.