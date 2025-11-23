Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
L’Italia conquista la Coppa Davis, Sinner: «Complimenti per questa vittoria incredibile»

23 Novembre 2025 - 21:34 Stefania Carboni
sinner coppa davis
L'elogio ai colleghi Berrettini e Cobolli sui social. Anche Musetti esulta: «Che bravi, avete fatto la storiaaaa»

«Complimenti per questa vittoria incredibile». Immancabile il commento di Jannik Sinner per la vittoria della terza Coppa Davis consecutiva per l’Italia con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Esulta anche l’altro grande assente, il collega Lorenzo Musetti, che che posta sempre sui social un video con il punto decisivo messo a segno da Flavio Cobolli e scrive: «Che bravi, avete fatto la storiaaaa».

Poche settimane fa in un’intervista a Sky, prima delle ATP Finals, Jannik aveva sottolineato una cosa: «La cosa che a me personalmente non mi piace è che abbiamo una squadra incredibile anche senza di me e nessuno parla di questo, perché noi dobbiamo rinunciare a uno che è 26 al mondo, che in questo momento è Darderi, e ci possiamo permettere che uno 26 al mondo non venga convocato in Coppa Davis».

I complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Vi aspetto al Quirinale» 

«Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale, insieme alla nazionale femminile reduce dai recenti successi, per esprimergliele personalmente», annuncia in una nota il quirinale. 

