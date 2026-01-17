A Sinner scappa una parolaccia in campo, nervi tesi prima dell’Australian Open: spunta l’audio sui social – Il video

Lo sfogo del campione azzurro mentre si allena in Australia, in vista dell'esordio per il primo Slam dell'anno. Non tutto va ancora per il verso giusto: cosa gli è scappato dalla bocca

Momento a suo modo raro del numero 2 di tennis, Jannik Sinner, che durante un allenamento a Melbourne si è spazientito. Sui social è subito partito il dibattito sulle parole scappate al campione azzurro, che si sarebbe lasciato andare a un commento un po’ sopra le righe, almeno per come il pubblico è abituato a vederlo.

La ricostruzione sui social: cosa ha detto

Dopo un lungolinea da fondo campo finito a rete, come mostra un video pubblicato dall’account X Jannik files, il tennista ha guardato la sua racchetta con attenzione e si è rivolto al suo coach Simone Vagnozzi: «La racchetta fa cagare». Un piccolo sfogo, che sembra tradire le difficolta di adattamento alla nuova racchetta, la Head Speed MP 2026, studiata proprio per accompagnarlo già dalla nuova edizione degli Australian Open.

Il cambio di racchetta tribolato

Il cambio di racchetta per un tennista professionista non è mai un dettaglio banale. Sinner ha scelto negli ultimi anni di mantenere continuità nella scelta degli strumenti, personalizzandoli però secondo esigenze tecniche. La nuova Head Speed MP 2026, progettata con tecnologie Hy-Bor e Auxetic 2.0, promette stabilità e maggiore feeling all’impatto, ma lo sfogo in campo lascia intuire che il feeling con il nuovo attrezzo forse non è ancora dei migliori. Per precauzione, durante l’ultima partita di esibizione contro Felix Auger-Aliassime, Sinner ha infatti preferito usare la racchetta dello scorso anno. Da notare che la racchetta di Sinner è una «Pro stock», non disponibile al pubblico, realizzata su misura seguendo le indicazioni del giocatore. Ogni dettaglio tecnico, dalle fibre di boro integrate alla nuova grafica, è stato calibrato sulle esigenze del campione. Esperimento, per il momento, non riuscito.