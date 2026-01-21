Sean e Anthony Souza: i due brasiliani che possono ricevere l’eredità di Valentino

I due hanno trascorso lunghi periodi accanto allo stilista, che li aveva presi sotto la sua ala dopo la fine della relazione con il padre

Si chiamano Sean e Anthony Souza, fratelli quarantenni e figli di Carlos “Cacá” Souza, ex compagno e storico responsabile delle relazioni pubbliche di Valentino Garavani. Sono due cittadini brasiliani e potrebbero entrare nell’eredità dello stilista scomparso. I media brasiliani raccontano che i due avrebbero trascorso lunghi periodi accanto allo stilista, che li aveva presi sotto la sua ala dopo la fine della relazione con il padre, conosciuto a Rio de Janeiro nel 1973. Già una precedente inchiesta del settimanale statunitense Page Six indicava che una parte dell’eredità dello stilista sarebbe stata destinata ai suoi due figliocci. Considerati come i figli che Valentino e il socio e compagno Giancarlo Giammetti non hanno mai avuto.

L’eredità e il testamento di Valentino Garavani

Secondo Folha, Sean e Anthony conducono una vita riservata, lontana dai riflettori e dai social network, e si dedicano anche alla musica come dj. Attualmente il testamento di Valentino Garavani e le chiavi del suo patrimonio sono in mano all’ingegner Piero Villani (77 anni) e all’avvocato olandese Ronald Feijen (70). Lo stilista non aveva figli ma una famiglia allargata a partire dallo storico braccio destro e compagno di vita Giancarlo Giammetti (83), l’ex modello americano Bruce Hoeksema (68) e il brasiliano Carlos Souza con la moglie Charlene Shorto de Ganay e i figli Anthony e Sean. C’è anche il pronipote Oscar Garavani (59) ex modello oggi designer.

Il patrimonio

Il Corriere della Sera spiega che dopo la vendita della maison nel 1998 per circa 500 miliardi di lire non esiste un asset aziendale «forte» e «misurabile» dai bilanci. La holding Liter ha a capo due società. La prima, Madat, è proprietaria dell’immobile romano in via Erode Attico, all’incrocio con via Appia Pignatelli, dove Valentino ha celebrato i suoi 90 anni. È a bilancio per 1,6 milioni ma vale molto di più. La FVG, altra società sotto il “cappello” della Liter, è nata di recente con lo scopo di gestire «l’accademia ispirata allo stilista Valentino Garavani», «gestire bookstore, sulla moda, l’arte, la vita di Valentino ovvero di altri artisti o stilisti», gestire «archivi di moda» di Valentino o altri artisti.