Medio Oriente, tregua tra Israele e Libano. Ben-Gvir: è un errore, dobbiamo dire no a Trump – La diretta

Raid dell'Idf su Gaza: 9 morti. Negoziati di pace ancora in stallo. L'ambasciatore di Israele: via l'Iran dall'area

Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco in Medio Oriente «subordinato alla cessazione degli attacchi di Hezbollah». Intanto l’Idf ha bombardato un palazzo a Gaza: 8 morti. La situazione dei negoziati di pace tra Usa e Iran è ancora in stallo, con accuse incrociate tra le parti. Ma secondo il Wall Street Journal Donald Trump tornerebbe in guerra soltanto in caso di morte di soldati Usa. Intanto gli Houthi tornano a minacciare Israele. E il ministro Itamar Ben-Gvir dice che la tregua con Beirut è un errore e che bisogna saper dire no anche al presidente degli Stati Uniti.