Epstein, ingaggiati 400 avvocati dal Dipartimento di Giustizia per analizzare le carte

L'analisi sui documenti dovrebbe durare fino al 20 gennaio

I documenti sul caso Epstein sono tanti. Perciò il dipartimento di Giustizia ha reclutato un esercito di 400 avvocati per esaminare circa 5,2 milioni di pagine. Una maxi operazione condotta con procuratori specializzati in sicurezza nazionale e casi penali e uffici degli attorney federali di New York e della Florida.

Il giorno della scadenza stabilita dalla legge, il 19 dicembre, l’agenzia guidata da Pam Bondi aveva pubblicato solo 100.000 pagine e nei giorni successivi aveva dichiarato che dovevano essere esaminati almeno 1 milione di file. L’analisi di tutte le carte, secondo quanto riferito da una fonte informata al New York Times, dovrebbe durare fino al 20 gennaio.

La rottura con Trump a Mar-a-Lago

E man mano che si analizzano i documenti ecco che il Wall Strett Journal riporta quando probabilmente i rapporti tra il miliardario pedofilo morto suicida in carcere e Donald Trump si sarebbero interrotti. L’attuale presidente Usa invitava spesso Epstein nella sua villa a Mar-a-Lago, in Florida, fino al 2003, fornendo anche pacchetti benessere per i suoi ospiti. L’ex finanziere non mise poi più piede nel club del presidente però dopo che un’estetista diciottenne di ritorno dalla sua villa riferì ai manager di aver ricevuto pressioni per fare sesso. Uno dei manager inviò un fax a Trump riferendo l’accaduto e sollecitando il divieto di ingresso. Trump, analizzata la lettera, credette al suo staff dicendo pure di procedere con il divieto.

Le preoccupazioni della seconda moglie di Donald Marla Maples

Secondo quanto ricostruisce il Wall Street Journal l’allontanamento di Epstein da Mar-a-Lago non è stato un fulmine a ciel sereno. Anche la seconda moglie di Trump, Marla Maples, avvertì il marito e altri sui strani modi dell’imprenditore. Era preoccupata per l’influenza che poteva avere sul marito e non voleva che Donald trascorresse del tempo con lui. Indiscrezioni che la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha rigettato: «Sono falsità e insinuazioni per diffamare il presidente. Non importa quante volte questa storia venga raccontata e ripetuta: il presidente non ha fatto nulla di male e ha cacciato Jeffrey Epstein da Mar-a-Lago perché era una persone spregevole».