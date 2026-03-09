Meghan Markle, Netflix l’ha mollata. I progetti falliti dopo il contratto da 100 milioni. Il disastro della sua azienda: «Ora dovrà fare tutto da sola»

Netflix chiude la collaborazione con il brand lifestyle di Meghan Markle, dopo una serie di tentativi tutt'altro che di successo: cosa è successo con As Ever e l'attrice in cerca di riscatto, almeno economico

Netflix non ha rinnovato il contratto di partnership con As Ever, il marchio di lifestyle creato da Meghan Markle. Secondo quanto riportano diversi media statunitensi, e anticipato da quelli britannici, il colosso dello streaming ha deciso di chiudere la collaborazione con il brand dell’ex duchessa di Sussex, nato in collegamento alla serie With Love, Meghan trasmessa sulla piattaforma. Lo show vedeva Meghan accogliere ospiti famosi nella sua villa in California tra consigli di cucina e giardinaggio. Un portavoce di Netflix ha precisato che Markle continuerà a sviluppare il marchio in modo indipendente.

Il flop della serie With Love, Meghan e il contratto da 100 milioni

La decisione arriva dopo risultati ben al di sotto delle aspettative. Nel 2020 Meghan e il principe Harry avevano firmato con Netflix un accordo da 100 milioni di dollari, che ha prodotto alcuni progetti di successo come il documentario Harry & Meghan. La serie “With Love, Meghan” ha avuto però un percorso molto diverso, a tratti disastroso. La serie ha faticato a entrare nella top 10 della piattaforma negli Stati Uniti, raccogliendo critiche negative, per non parlare delle ricette che hanno fatto rabbrividire il pubblico italiano, e bassi ascolti, soprattutto con la seconda stagione del 2025.

I dubbi sulle vendite del brand As Ever

Anche sul fronte commerciale di As Ever i segnali non sono incoraggianti. Il marchio proponeva prodotti gourmet, marmellate, spezie, tè, vino rosé e candele profumate. Ma i dati di vendita non sono mai stati resi pubblici. C’è chi sostiene che diversi articoli siano andati esauriti, mentre altre fonti citate dai media americani parlano di magazzini pieni di invenduto. Navigando sul sito, la maggior parte dei prodotti risulta ancora disponibile e molti sono in saldo, dal set di tè con miele e marmellate a 174 dollari fino al segnalibro in pelle a 20 dollari, l’unico articolo non più acquistabile.

Cosa farà Meghan Markle dopo la rottura con Netflix

Secondo una fonte vicina alla duchessa, Meghan sarebbe pronta a una svolta globale per il suo brand, finora frenata dall’approccio più prudente di Netflix. «Meghan è molto felice di avere il pieno controllo dell’azienda. È il momento giusto per avere il controllo totale, visti i successi recenti», ha spiegato la fonte. Resta da capire se l’autonomia da Netflix si tradurrà davvero in una crescita del marchio o se As Ever faticherà ancora di più senza il traino della piattaforma.