Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela Genini
CULTURA & SPETTACOLOMeghan MarkleNataleNetflixSerie TvUSA

Meghan Markle «non più duchessa, ma imprenditrice» svela i dettagli dell’accordo con Netflix. E annuncia un altro speciale di Natale

16 Ottobre 2025 - 19:10 Ugo Milano
embed
meghan markle
meghan markle
Al Fortune Most Powerful Women Summit di Washington, Markle parla di libertà e del nuovo accordo con Netflix: «La mia indipendenza è il progetto più importante»

Sola, sicura, determinata. Meghan Markle è tornata a parlare in pubblico al Fortune Most Powerful Women Summit di Washington, una conferenza dedicata alla leadership femminile. Nessun principe Harry al suo fianco. Solo lei, che si è mostrata in una versione più imprenditrice e meno duchessa. «Sono un’imprenditrice – ha detto -, ho imparato a costruire la mia strada e ad assumermi la responsabilità delle mie scelte». Una dichiarazione che segnerebbe una nuova fase nella vita della 44enne americana, cinque anni dopo il trasferimento a Montecito, in California, e l’addio alla famiglia reale britannica.

Il nuovo contratto con Netflix

Durante l’intervento, Meghan ha affrontato anche il tema più discusso degli ultimi mesi: il suo contratto con Netflix. Dopo settimane di speculazioni, la duchessa ha chiarito che l’accordo, inizialmente simile a quello firmato dagli Obama, si è evoluto in un first-look deal. In pratica, una collaborazione che le permette di presentare i suoi progetti anche ad altre piattaforme, prima che Netflix decida se produrli o meno. «Il rinnovo è stato un segno incredibile della forza della nostra collaborazione – ha spiegato -. Ora abbiamo maggiore flessibilità e questo ci permette di esplorare nuovi formati e nuove storie».

Lo speciale natalizio With Love, Meghan

La duchessa ha poi confermato le voci sul suo nuovo progetto televisivo. «Sì, lo speciale natalizio uscirà a novembre. È davvero bello», ha annunciato sorridendo. Il programma, With Love, Meghan, sarà composto da otto episodi e due stagioni. «Avendo fatto Suits per sette anni, so cosa comporta una produzione di questo tipo», ha aggiunto. Poi ha scherzato: «Ma come posso darvi una ricetta in due minuti? E dove posso condividerla con voi?». A cinque anni dal distacco ufficiale dalla Casa Reale, Meghan Markle sembrerebbe aver sposato la dimensione da imprenditrice. «Con Netflix c’è più libertà, e questo è importante per me», ha spiegato. «La mia vita oggi è più autentica. Posso scegliere come raccontare le mie storie, senza filtri».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Anastasio, lo stop a due date del tour e la coraggiosa ammissione: «Non abbiamo venduto abbastanza biglietti»

2.

Per Roberto Benigni e la moglie Nicoletta la vita ora è meno bella. Esaurita la miniera d’oro dei film, nell’ultimo anno non si sono distribuiti guadagni

3.

Vladimir Luxuria e l’incontro con Pamela Genini al reality in Tv: «Me la ricordo bene: perché aveva deciso di partecipare»

4.

Giorgia e l’amore con Emanuel Lo: «Siamo due esauriti, divisi tra passione e odio». La lite in ristorante e la sfuriata del figlio Samuele

5.

«Sei raccomandata», la figlia di Bianca Balti massacrata sui social dopo la sfilata. La risposta della modella agli haters

leggi anche
meghan markle harry netflix
CULTURA & SPETTACOLO

Il grande flop di Harry e Meghan, Netflix straccia il mega contratto: «Non hanno idee interessanti». Quanti milioni perdono

Di Ugo Milano
Meghan Markle e il principe Harry
ESTERI

Harry e Meghan Markle licenziano altri dipendenti, tutta colpa delle spese enormi della coppia: l’indiscrezione sul mutuo per la mega-villa

Di Ugo Milano
Meghan Markle e il principe Harry
CULTURA & SPETTACOLO

Meghan Markle lancia il suo nuovo vino rosé nel giorno del compleanno di Diana. Scoppia la polemica: «Insensibile»

Di Ugo Milano