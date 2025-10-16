Meghan Markle «non più duchessa, ma imprenditrice» svela i dettagli dell’accordo con Netflix. E annuncia un altro speciale di Natale

Al Fortune Most Powerful Women Summit di Washington, Markle parla di libertà e del nuovo accordo con Netflix: «La mia indipendenza è il progetto più importante»

Sola, sicura, determinata. Meghan Markle è tornata a parlare in pubblico al Fortune Most Powerful Women Summit di Washington, una conferenza dedicata alla leadership femminile. Nessun principe Harry al suo fianco. Solo lei, che si è mostrata in una versione più imprenditrice e meno duchessa. «Sono un’imprenditrice – ha detto -, ho imparato a costruire la mia strada e ad assumermi la responsabilità delle mie scelte». Una dichiarazione che segnerebbe una nuova fase nella vita della 44enne americana, cinque anni dopo il trasferimento a Montecito, in California, e l’addio alla famiglia reale britannica.

Il nuovo contratto con Netflix

Durante l’intervento, Meghan ha affrontato anche il tema più discusso degli ultimi mesi: il suo contratto con Netflix. Dopo settimane di speculazioni, la duchessa ha chiarito che l’accordo, inizialmente simile a quello firmato dagli Obama, si è evoluto in un first-look deal. In pratica, una collaborazione che le permette di presentare i suoi progetti anche ad altre piattaforme, prima che Netflix decida se produrli o meno. «Il rinnovo è stato un segno incredibile della forza della nostra collaborazione – ha spiegato -. Ora abbiamo maggiore flessibilità e questo ci permette di esplorare nuovi formati e nuove storie».

Lo speciale natalizio With Love, Meghan

La duchessa ha poi confermato le voci sul suo nuovo progetto televisivo. «Sì, lo speciale natalizio uscirà a novembre. È davvero bello», ha annunciato sorridendo. Il programma, With Love, Meghan, sarà composto da otto episodi e due stagioni. «Avendo fatto Suits per sette anni, so cosa comporta una produzione di questo tipo», ha aggiunto. Poi ha scherzato: «Ma come posso darvi una ricetta in due minuti? E dove posso condividerla con voi?». A cinque anni dal distacco ufficiale dalla Casa Reale, Meghan Markle sembrerebbe aver sposato la dimensione da imprenditrice. «Con Netflix c’è più libertà, e questo è importante per me», ha spiegato. «La mia vita oggi è più autentica. Posso scegliere come raccontare le mie storie, senza filtri».