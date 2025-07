Meghan Markle lancia il suo nuovo vino rosé nel giorno del compleanno di Diana. Scoppia la polemica: «Insensibile»

Prodotto nella Napa Valley e venduto al prezzo di 30 dollari è finito sold-out nel giro di poco più d'un ora

Ci sono 365 giorni l’anno ma Meghan Markle ha scelto proprio il primo luglio per presentare il suo nuovo vino rosé del marchio “As Ever”. Non una data qualsiasi per la moglie del principe Harry ma quella del compleanno della principessa Diana. Una decisione per molti definita come insensibile, specialmente perché quel giorno è molto sentito dalla Famiglia Reale e in particolare dal principe William.

«Decisione crudele»

Kinsey Schofield, commentatrice esperta della famiglia reale ha spiegato a The Sun: «Non è passato inosservato che Meghan abbia lanciato un brand di alcolici nel giorno del compleanno della madre, morta proprio in un incidente legato all’abuso di alcol alla guida». Schofield ha bollato la decisione «quasi crudele» non una «svista». Il vino rosé di Meghan Markle è prodotto nella Napa Valley e venduto al prezzo di 30 dollari a bottiglia sul sito di ‘As Ever’: è andato sold out in meno di un’ora. A dispetto dei critici inglesi.