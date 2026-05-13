Kate Middleton a Reggio Emilia, il look che omaggia l’Italia. Bagno di folla nella piazza a numero chiuso: il motivo della visita – Il video

La principessa del Galles in Italia per la storica visita di due giorni alla sua Royal Foundation for Early Childhood. L'atterraggio a Parma, l'arrivo in piazza a Reggio Emilia e l'abbraccio alla ragazza disabile arrivata da Berlino

Reggio Emilia apre le sue porte a Kate Middleton, per la prima volta all’estero dopo la remissione dal Cancro. Ad attenderla nella piazza Prampolini accessibile a numero chiuso, il sindaco della città Marco Massari, che consegnerà alla principessa del Galles il Primo Tricolore, la principale onoreficenza cittadina, nella sala del Tricolore. Al centro della trasferta di Kate Middleton c’è la visita al Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation, la realtà da lei creata nel 2021, per conoscere da vicino quello che nel mondo è celebrato come il «Reggio Emilia Approach»: una filosofia educativa nata da un atto di resilienza nella storia dell’Italia.

Il programma della giornata

L’aereo che ha portato Kate Middleton in Italia è atterrato all’aeroporto di Parma. Da lì, il trasferimento in piazza Prampolini di Reggio Emilia, accolta da una folla in festa, tra cui i bambini e le bambine di cinque anni. delle scuole dell’infanzia Robinson e Diana, due degli asili più storici del sistema Reggio Children. Si è presentata con un tailleur azzurro: un omaggio all’Italia, ma anche all’infanzia, essendone il colore simbolo. La principessa del Galles ha poi incontrato e abbracciato una ragazza disabile, proveniente da Berlino ma nata a Londra. Il suo nome è Elizabeth Spencer: «Le ho scritto una lettera e gliel’ho consegnata oggi. È un sogno che si avvera», ha raccontato la ragazza.

Il Reggio Emilia Approach

La scelta di Reggio Emilia non è causuale e si spiega con il lavoro del Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation lanciato dalla principessa. Fin dalla sua istituzione nel 2021, The Royal Foundation Centre for Early Childhood di Kate ha riunito ricerca, collaborazione e azione pratica per promuovere un cambiamento a lungo termine nel modo in cui la società comprende e dà priorità ai primi anni di vita. Il metodo, conosciuto in tutto il mondo, è il Reggio Emilia Approach.

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