Report, la Rai conferma Piervincenzi dopo il passo indietro di Presutti. Corsini: «I conduttori li scelgo io, in onda l’8 novembre»

La decisione del direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini a margine della presentazione di Ore 14: «A breve daremo tutte le risposte possibili»

«Assolutamente sì». Risponde così il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedono se Davide Piervincenzi rimarrà alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti, a margine della presentazione di Ore 14 di Salvo Sottile. «Report – spiega – andrà in onda l’8 novembre, questa è l’intenzione dell’azienda. Ieri ho incontrato la redazione, sto facendo le valutazioni del caso e a breve daremo tutte le risposte possibili», ha dichiarato. «I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo» e il passo indietro di Presutti «è una scelta personale, lei è una risorsa e un’ottima professionista».

Le nomine di Presutti e del collega Piervincenzi erano arrivate a fine agosto, per raccogliere il testimone alla conduzione del programma d’inchiesta dopo l’esclusione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci. Una scelta che aveva immediatamente suscitato la reazione compatta della redazione, con la mobilitazione sia degli inviati storici esterni sia dei giornalisti dipendenti interni.

Foto copertina: ANSA/FEDERICO PERRUOLO | Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi arrivano alla sede Rai di via Teulada, Roma 2 settembre 2026