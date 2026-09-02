Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. «Faccio volentieri un passo indietro, ecco perché»

La decisione è arrivata al termine di un'assemblea infuocata con il direttore Corsini. La squadra del programma e Sigfrido Ranucci si erano opposti alla nomina, contestando metodo e merito

Giulia Presutti rinuncia alla guida di Report. Il passo indietro della giornalista — inviata della trasmissione di RaiTre dal 2018 dopo aver vinto il concorso interno aziendale — è arrivato in serata, a margine di una lunghissima e tesa assemblea tra la redazione del programma e il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini. Punto con cui però si sarebbe aperto un canale tra gli inviati e i vertici di Viale Mazzini.

La designazione di Presutti, affiancata dal collega Daniele Piervincenzi, era stata indicata dai vertici aziendali per rilevare la conduzione del format d’inchiesta a seguito dell’esclusione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci. Un’indicazione che ha immediatamente provocato la levata di scudi dell’intera squadra di giornalisti, compattando sia gli inviati storici esterni sia i dipendenti interni.

Le lettera a Corsini: «Ecco perché faccio un passo indietro »

In una mail inviata al direttore dell’Approfondimento della Rai Paolo Corsini, la giornalista motiva la sua rinuncia alla conduzione «nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità».

«Caro direttore – scrive Presutti nella mail a Corsini – in un contesto così complesso e delicato come quello che si è venuto a creare, faccio volentieri un passo indietro, nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire». «Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda – aggiunge – non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Spero che Report continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto». «Per quanto mi riguarda, caro direttore – conclude Presutti – sono a disposizione dell’azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno».

(in aggiornamento)