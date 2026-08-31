La figlia di Brigitte Macron si è fidanzata con un ragazzo di 20 anni più giovane – Il video

La storia si ripete: Tiphaine Auzière, figlia 42enne della première dame, ufficializza sui social la storia col 22enne Antoine Lecomte

L’amore è cieco, si dice, e al giorno d’oggi non si cura neppure delle differenze d’età. Ma quanto accaduto quest’estate nella «famiglia presidenziale» francese ha dell’incredibile. Tiphaine Auzière, la 42enne figlia della première dame Brigitte Macron, ha ufficializzato sui social la sua nuova storia d’amore. Il nuovo compagno è Antoine Lecomte, un giovane imprenditore e sportivo di 22 anni. Vent’anni esatti di differenza, dunque. Impossibile per i media francesi non mettere in luce il parallelismo con la storia d’amore vissuta dalla madre di Tiphaine. Brigitte Trogneux era negli anni ’90 un’insegnante di francese al liceo ad Amiens, dove scoccò la scintilla «proibita» dell’amore col giovane Emmanuel Macron. Il futuro presidente della Francia aveva all’epoca 16 anni, Brigitte 40. Tennero duro nonostante lo scandalo provocato dalla loro relazione, sino a sposarsi nel 2007.

L’amore a prima vista scoppiato al Touquet

Tiphaine è nata nel 1984, terza figlia del matrimonio tra Brigitte e André-Louis Auzière, medico sposato in prime nozze (morto nel 2019). Avvocato, è specializzata in diritto del lavoro e diritto sociale. Da pochi mesi si è lasciata con il noto conduttore tv Cyril Hanouna. Secondo i rotocalchi francesi, Tiphaine avrebbe conosciuto il giovane Antoine durante le vacanze al Touquet, la località balneare del nord della Francia dove la famiglia di Brigitte ha una casa, frequentata volentieri dallo stesso Macron. Lecomte, 22 anni, oltre a studiare economia alla Neoma Business School, è un grande appassionato di kitesurf, e ha già lanciato un suo marchio di abbigliamento sportivo per tale disciplina. I due si sarebbero innamorati a prima vista e nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto, pubblicando sui social un resoconto video di una loro recente «fuga d’amore» ad Amsterdam.