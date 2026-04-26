I dolori di Brigitte Macron all’Eliseo: «Qui ho visto malizia e stupidità, a volte sono tristissima»

Le confessioni della première dame di Francia in un'intervista domenicale. Tra un anno l'addio all'Eliseo dopo 10 anni

La première dame francese Brigitte Macron ha rivelato di essere «a volte più triste che mai» da quando – ormai oltre nove anni – vive all’Eliseo a fianco del marito Emmanuel. Le confessioni personali di Brigitte Macron sono contenute in un’intervista concessa a La Tribune Dimanche. «Prima avevo una vita normale, figli, un lavoro, alti e bassi, come tutti gli altri. Qui, questi dieci anni sono passati così in fretta… Sono stati così intensi. Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la malizia. A volte sono più triste che mai», ha detto la moglie di Emmanuel Macron, che lascerà l’Eliseo nel 2027 dopo due mandati. «A volte faccio fatica a vedere il cielo azzurro… (…) Ho momenti di pessimismo che prima non avevo», ha confidato durante questa intervista. Macron stesso nei giorni scorsi ha confidato che dopo le elezioni dell’anno prossimo che determineranno il suo successore non intende proseguire con l’attività politica.

Le battaglie contro gli hater e il diario personale

L’ex insegnante di francese, vittima di molestie online, ha affermato nell’intervista che mettere per iscritto i suoi pensieri l’ha aiutata molto. A gennaio, diversi cyberbulli di Brigitte Macron, accusati di aver diffuso o riportato insulti e voci riguardanti il suo genere e la differenza di età con il presidente, sono stati condannati a pene detentive fino a sei mesi, la maggior parte con la condizionale. La relazione tra Emmanuel Macron, 48 anni, e sua moglie Brigitte, 73 anni, che ha conosciuto quando lei insegnava teatro al suo liceo, è stata oggetto di una massiccia diffusione di false informazioni che la coppia ha infine deciso di combattere in tribunale in Francia e negli Stati Uniti.

In copertina: Brigitte ed Emmanuel Macron dopo l’udienza privata con Papa Leone XIV – Vaticano, 10 aprile 2026 (Ansa / Ettore Ferrari)