Brigitte Macron, quali prove presenterà per dimostrare che è nata donna. La causa contro l’influencer americana

La première dame pronta ad andare fino in fondo nella causa contro Candance Owens negli Stati Uniti. Le accuse e la teoria del complotto sulla moglie del presidente francese

Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel, fornirà prove documentali nell’ambito della causa per diffamazione intentata contro l’influencer americana Candace Owens, dopo che questa ha sostenuto che la première dame fosse nata uomo. Lo ha confermato alla Bbc l’avvocato dei coniugi Macron, Tom Clare, spiegando che Brigitte fornirà fotografie, dati medici e testimonianze scientifiche «per smentire le infamanti accuse sul suo conto».

Quali prove porterà Brigitte Macron

Secondo il suo avvocato, la signora Macron avrebbe trovato le affermazioni «incredibilmente sconvolgenti» dell’influencer americana. Accuse che lei teme possano danneggiare il lavoro di suo marito, distraendolo dai suoi doveri istituzionali. Brigitte Macron ha quindi deciso di fornire prove fotografiche e scientifiche al tribunale del Delaware, per dimostrare senza ombra di dubbio di essere nata donna. «È fermamente decisa a fare tutto il necessario per mettere le cose in chiaro», ha riferito l’avvocato. «Se quella sgradevolezza e quel disagio che prova sono ciò che serve per fermare tutto questo, è pronta al 100% ad assumersi questo onere». Alla domanda se i Macron avrebbero fornito le foto di Brigitte incinta e mentre cresceva i figli, Clare ha risposto che le foto esistono e che sarebbero state presentate in tribunale, dove vigono regole e norme.

Le accuse sul cambio di sesso dell’influencer

Non è la prima volta che la première dame prende le vie legali contro qualcuno che diffonde notizie false su un suo presunto cambio di sesso. Già nel 2021, tra gli ambienti cospirazionisti legati all’ultradestra si era diffusa la voce che che la première dame si chiamasse Jean-Michel Trogneux (Trogneux è il suo cognome da nubile). La causa contro Candance Owens è stata invece intentata nel luglio 2025, dopo che la donna, influencer di destra, avrebbe secondo l’accusa «ignorato tutti gli elementi credibili a confutazione delle sue affermazioni, preferendo sostenere noti teorici della cospirazione e comprovati diffamatori». Ora ai querelanti toccherà dimostrare che l’imputata ha consapevolmente diffuso informazioni false.

Foto copertina: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL | Brigitte Macron alla cerimonia per il premio “No al bullismo” al palazzo dell’Eliseo, Paris, France, 21 May 2025