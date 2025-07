«Brigitte era un uomo»: i Macron portano in tribunale l’influencer Candace Owens

L'influencer a giudizio nel Delaware. «La causa è ridicola», sostiene la podcaster. Ma Alex Jones è fallito per le cause dei genitori di Sandy Hook

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte hanno intentato negli Stati Uniti una causa per diffamazione contro Candace Owens. L’influencer e podcaster Maga ha sostenuto che la first lady francese sia nata uomo. In una denuncia depositata presso la Corte Superiore del Delaware, i Macron hanno affermato che la Owens ha condotto una «campagna di umiliazione globale». Per promuovere il suo podcast ed espandere la sua base di fan. Owens ha risposto che la causa è ridicola. Mentre si ricorda cosa è successo ad Alex Jones, complottista fallito per le cause dei genitori di Sandy Hook.

Brigitte e Jean-Michel Trogneux

La storia che Owens ha raccontato ai suoi ascoltatori circola da anni come una bufala conclamata. Secondo la tesi Brigitte è nata con il nome di Jean-Michel Trogneux, il vero nome del fratello maggiore. «La Owens ha sezionato il loro aspetto, il loro matrimonio, i loro amici, la loro famiglia e la loro storia personale, distorcendo tutto in una narrazione grottesca progettata per infiammare e degradare», si legge nella denuncia dei Macron. «Il risultato», si legge nella denuncia, «è un bullismo implacabile su scala mondiale». Nel suo podcast di mercoledì, Owens ha dichiarato: «Questa causa è disseminata di inesattezze fattuali». E fa parte di una «strategia di pubbliche relazioni palese e disperata» per screditare la sua reputazione.

«Intimidazione»

Un portavoce di Owens ha definito la causa stessa un tentativo di intimidazione nei suoi confronti, dopo che Brigitte Macron ha respinto le ripetute richieste di intervista di Owens. «Un governo straniero attacca i diritti sanciti dal Primo Emendamento di una giornalista indipendente americana», ha affermato il portavoce. I Macron hanno affermato di aver intentato causa dopo che Owens ha respinto tre richieste di ritrattare dichiarazioni diffamatorie. «La campagna diffamatoria della signora Owens era chiaramente progettata per molestare e causare dolore a noi e alle nostre famiglie, e per attirare attenzione e notorietà», hanno affermato i Macron. «Le abbiamo dato ogni opportunità di ritirare le affermazioni, ma lei ha rifiutato».

La causa per diffamazione

La causa di mercoledì è un raro caso di un leader mondiale che fa causa per diffamazione. Anche il presidente degli Stati Uniti si è rivolto ai tribunali in una causa da 10 miliardi di dollari che accusa il Wall Street Journal di averlo diffamato sostenendo di aver creato un osceno biglietto di auguri di compleanno per il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nel 2003. Il Wsj ha dichiarato che si sarebbe difeso da quella causa e di avere piena fiducia nel suo operato. A dicembre Trump ha raggiunto un accordo di 15 milioni di dollari con la ABC, di proprietà di Walt Disney, per un’affermazione inesatta secondo cui una giuria lo avrebbe ritenuto responsabile di stupro in una causa civile.

Becoming Brigitte

Per prevalere nei casi di diffamazione negli Stati Uniti, i personaggi pubblici devono dimostrare che gli imputati hanno agito con “effettiva malizia”, un severo standard legale che richiede la prova che gli imputati sapevano che ciò che hanno pubblicato era falso o hanno dimostrato un’incosciente mancanza di riguardo per la sua veridicità. Owens ha oltre 6,9 milioni di follower su X e più di 4,5 milioni di iscritti a YouTube. La causa intentata dai Macron si concentra sul podcast in otto puntate “Becoming Brigitte”, che ha oltre 2,3 milioni di visualizzazioni su YouTube, e sui post X ad esso collegati. Secondo i Macron, la serie ha diffuso «bugie verificabilmente false e devastanti», tra cui quella secondo cui Brigitte Macron avrebbe rubato l’identità di un’altra persona e sarebbe diventata donna, e che i Macron sarebbero parenti stretti che commettono incesto.

L’incontro tra Emmanuel e Brigitte

La denuncia riguarda le circostanze in cui i Macron si sono incontrati, quando il presidente, ora 47enne, era uno studente di liceo e Brigitte un’insegnante. Secondo la denuncia, le speculazioni infondate sul genere di Brigitte Macron hanno iniziato a emergere nel 2021 e l’argomento è stato discusso in popolari podcast condotti da Tucker Carlson e Joe Rogan, che hanno molti follower conservatori. A settembre, Brigitte ha vinto una causa in un tribunale francese contro due donne, tra cui una sedicente medium, che hanno contribuito a diffondere voci sul suo genere. Una corte d’appello ha annullato la decisione. Brigitte Macron ha presentato ricorso presso la Corte Suprema francese. Il caso è Macron et al contro Owens et al, Corte Superiore del Delaware, n. N25C-07-194.