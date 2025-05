Tensioni tra Macron e la moglie Brigitte, lo schiaffo prima di scendere dall’aereo. Poi la smentita dell’Eliseo. Cosa è successo – Il video

Per l'Eliseo si tratta di un «battibecco» della coppia, «solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte», in cui i due «scaricavano la tensione un'ultima volta prima dell'inizio del viaggio ufficiale»

L’arrivo del presidente francese, Emmanuel Macron, in Vietnam non sembra essere stato dei migliori. E non tanto per le turbolenze atmosferiche, quanto per quelle familiari. Quando il portellone dell’aereo presidenziale si è aperto, si vede Macron fare capolino, pronto a scendere, e subito dopo essere raggiunto da una mano in quello che sembra essere a tutti gli effetti uno schiaffo.

Cosa è successo

Coperta dal fianco dell’aereo e accanto a lui, infatti, c’era la moglie del presidente francese, Brigitte, che non deve aver gradito qualcosa che il marito le ha detto. Macron, non appena si è accorto che il portellone era aperto e che fotografi e giornalisti erano subito lì fuori ad aspettarlo, ha subito dissimulato l’accaduto, approntando un largo sorriso e un saluto imbarazzato. Pochi istanti dopo, quando i due scendono dai gradini dell’aereo, lui sembra porgere il braccio a lei per aiutarla nella discesa, ma Brigitte ignora del tutto la gentilezza del marito e si sorregge alla ringhiera della scaletta.

Le scuse dell’Eliseo

Ovviamente i social si sono scatenati sull’accaduto, non lesinando sulle ipotesi possibili, ma anzi interpretando anche l’espressione piuttosto sorpresa di Macron dopo il gesto della moglie. L’Eliseo, di fronte alla quantità di rilanci e commenti del video, ha prima smentito che fosse autentico. Poi, una volta appurata la veridicità, un collaboratore del presidente ha parlato di un «battibecco» della coppia, «solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte», in cui i due «scaricavano la tensione un’ultima volta prima dell’inizio del viaggio ufficiale».