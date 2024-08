La foto di Macron che bacia un uomo in vacanza proviene da un video generato con l’AI

Nella foto che è stata poi modificata per ottenere la clip, Macron semplicemente scherza con l’altro uomo: i loro visi non si toccano.

Un bacio appassionato, in barca, immortalato dalle lenti dei paparazzi. Questo è quello che si vede in un video online che ha come protagonista il presidente francese Emmanuel Macron e quelli che sembrano alcuni suoi amici. Uno di loro cinge l’inquilino dell’Eliseo per le spalle poggia le labbra sulle sue. Il video prosegue il filone di notizie e teorie false secondo cui Macron sarebbe omosessuale o transgender che spesso è stato fomentato dalla disinformazione russa, soprattutto in seguito ai commenti interventisti che il presidente francese ha espresso a fine febbraio 2024 rispetto alla possibilità di un impiego di truppe Nato nella guerra in Ucraina. Vediamo perché il video di Macron che bacia un uomo è stato generato con l’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Circola un video di Macron intento a baciare un altro uomo.

La clip è stata generata con l’intelligenza artificiale a partire da una foto.

Nella foto, Macron semplicemente scherza con l’altro uomo: i loro visi non si toccano.

Screenshot del video sono stati diffusi su Facebook anche da utenti italiani.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Quindi ha sposato la Nonna solo per facciata…

L’origine delle foto (ma solo di 3)

Con una ricerca per immagini si può risalire a un collage. Da qui si evince che le foto sono state pubblicate sulla rivista francese Voici (archiviato qui).

Specificamente, si tratta del numero 1913, relativo al periodo tra il 2 e l’8 agosto. La copertina è inclemente con il presidente, immortalato in una località marittima non lontano da Marsiglia. «In piena crisi politica e durante i giochi olimpici, il presidente si rilassa in vacanza a Bregançon». Non sembra che le immagini siano state pubblicate sul sito di Voici, ma altre testate francesi come France24 confermano che sono apparse sulla versione cartacea.

La quarta foto del bacio è opera dell’Intelligenza Artificiale

Ad ogni modo, sulla rivista francese non è stato immortalato alcun bacio. Macron viene semplicemente mostrato mentre un uomo lo tiene per il braccio. A partire da questa foto è stata generato il video del bacio grazie all’intelligenza artificiale. Lo si può constatare osservando gli errori grafici evidenti nella clip. Ad esempio, si nota un momento il braccio di Macron si fonde con quello dell’altro uomo. Nel frattempo, lo sfondo dietro di loro, che dovrebbe essere solida roccia, cambia forma.

Il più evidente, però, è l’errore grafico sulla pancia di Macron, che si muove in maniera innaturale come si può vedere nella clip qui sotto.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Conclusioni

Circolano video e immagini di Macron che bacia un altro uomo, ma sono generati con l’intelligenza artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

