La doppia falsa copertina di Charlie Hebdo contro Zelensky, Macron e Merz (difendendo Putin)

Doppio lavoro per i bufalari della propaganda russa, modificando addirittura la copertina dello speciale contro il leader del Cremlino

Un classico della propaganda russa, che evidentemente continua a funzionare, è la creazione di false copertine della rivista satirica francese Charlie Hebdo. Uno dei più noti diffusori di queste bufale è il propagandista russo Vladimir Soloviev (ne parliamo qui). In questi giorni circola una presunta copertina datata 15 maggio 2025, che raffigurerebbe Zelensky con il volto tumefatto all’angolo di un ring, sostenuto da Merz e Macron. Si tratta di un falso doppio per un motivo semplice: all’interno dell’immagine compare un’altra copertina, nella quale è stato rimosso Vladimir Putin.

Per chi ha fretta

La copertina non è presente nell’archivio della rivista.

C’è un ulteriore fake, ossia la copertina dello speciale modificata sostituendo Vladimir Putin con Zelensky.

Analisi

Ecco come viene condivisa l’immagine:

Charlie Hebdo dedica la copertina al ruolo dei volonterosi per la #pace in Ucraina

La nota rivista satirica francese ha pubblicato una vignetta, lasciando intendere che i leader dell’Europa sembrano orientati a convincere Zelensky a proseguire il conflitto.

Nell’immagine si vede il presidente ucraino in versione pugile suonato, che fa fatica a reggersi in piedi, sanguinante e pieno di lividi che dice “Putin ha paura di me” ai suoi coach, che lo incoraggiano a proseguire la lotta: il cancelliere tedesco #Merz dice che è “ad un passo dalla vittoria”, mentre il titolare dell’Eliseo #Macron dice che Zelensky-pugile “è in ottima forma”.

Il testo, come l’immagine, risultano ripresi dal post del canale Telegram @tutti_i_fatti, già noto per la diffusione di diverse fake news (alcuni esempi qui, qui e qui).

La solita verifica sul sito della rivista

La copertina indica la data del 15 maggio 2025, ma non esiste alcuna pubblicazione corrispondente. Infatti, nel sito ufficiale troviamo solo quelle del 14 e del 21 maggio.

Il doppio fake della copertina

I bufalari della propaganda russa non si sono limitati a creare una falsa copertina, ma hanno persino alterato quella dello speciale presente in alto a sinistra.

Ecco la vera copertina dello speciale, la quale non mostra la testa di Zelensky posizionata su un carro armato, ma quella di Putin.

Conclusioni

Si tratta dell’ennesima falsa copertina diffusa sfruttando la rivista satirica francese Charlie Hebdo. In questo caso, doppia, essendo stata alterata anche quella contro Vladimir Putin.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.