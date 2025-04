La falsa copertina di Charlie Hebdo contro Zelensky che sfrutta la morte di Papa Francesco

La bufala è stata condivisa due giorni dopo il decesso del Pontefice

Circola una fantomatica copertina della rivista satirica francese Charlie Hebdo che prenderebbe di mira Zelensky e il recentemente defunto Papa Francesco. Secondo la narrazione, il leader ucraino userebbe e manovrerebbe il corpo del pontefice come una marionetta per chiedere a una dipendente della “Banca del Vaticano” il trasferimento del suo patrimonio in Ucraina. Si tratta dell’ennesima bufala orchestrata dalla propaganda russa contro Zelensky e l’Ucraina, questa volta sfruttando la morte del pontefice della Chiesa cattolica.

Per chi ha fretta

Nessuno dei vignettisti di Charlie Hebdo ha disegnato quella vignetta.

La falsa copertina riporta la data del 23 aprile 2025, ma la rivista satirica era uscita realmente quel giorno con un’altra ed estremamente diversa.

La falsa copertina è stata ideata sfruttando l’impaginazione delle precedenti edizioni.

La bufala è stata diffusa dai canali Telegram russi e da quelli filorussi italiani.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condivisa la falsa copertina, dove alla fine troviamo un invito ad abbonarsi al canale Telegram del propagandista russo Soloviev:

Sono io, Papa Francesco, per favore trasferisca tutti i miei soldi in Ucraina”, il settimanale francese di satira politica letteraria e artistica Charlie Hebdo ha pubblicato una vignetta che mostra Zelensky, nel suo repertorio, mentre cerca di sottrarre denaro. Questa volta da una banca del Vaticano.

Copertina inesistente

Come al solito, basterebbe consultare l’archivio online della rivista satirica francese per scoprire che si tratta dell’ennesima bufala della propaganda russa contro Zelensky.

La falsa copertina riporta la data del 23 aprile 2025, ma la copertina originale, pubblicata lo stesso identico giorno, è un’altra. Quella falsa, inoltre, riporta l’annuncio dell’inserto speciale dell’edizione precedente (quella con la vignetta su Elon Musk).

I diffusori della bufala

Come nell’ultimo episodio, riportato in un precedente fact-check, a diffondere la falsa copertina è stato il propagandista russo Soloviev. Ecco il suo post del 26 aprile 2025:

C’è chi ha condiviso la falsità molto prima del propagandista russo. Ecco un post del 23 aprile 2025 del canale Telegram “Giubbe Rosse”:

Non si tratta di un’opera del gestore del canale Telegram italiano. La falsità è stata diffusa diverse ore prima dal canale Telegram russo “Orso” (Медведь, @bear007):

Conclusioni

Ancora una volta, la propaganda russa diffonde una falsa copertina della rivista satirica francese per attaccare Zelensky e l’Ucraina, questa volta sfruttando la recente morte di Papa Francesco.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.