Nel «battibecco» tra Macron e Brigitte era rimasta ferita un’assistente di volo? Non era nell’aereo

L’abito dell’assistente risulta perfettamente integro, contrariamente a quanto sostenuto dagli utenti

A seguito di quello che l’Eliseo ha definito un «battibecco» tra Emmanuel e Brigitte Macron, ripreso al loro arrivo in Vietnam, molti utenti si sono soffermati su un curioso dettaglio riguardante un’assistente di volo. Secondo la narrazione diffusa sui social, la divisa della donna apparirebbe strappata o mostrerebbe addirittura una ferita, come se fosse stata coinvolta in un violento scontro a bordo dell’aereo presidenziale francese.

Per chi ha fretta

La divisa dell’assistente di volo risulta integra all’arrivo dell’aereo presidenziale.

Nel momento del battibecco era ben lontana da Macron e Brigitte.

L’assistente di volo non è mai entrata nell’aereo.

L’apparente strappo sembra essere piuttosto un elemento della divisa.

Analisi

Nei post condividono lo screenshot del video dove sembra che l’assistente di volo (indicata come “hostess” nel post) sia ferita o che abbia gli abiti strappati:

Tutti a guardare lo schiaffo a Macron, ed io che la prima cosa che noto la hostess con gli abiti strappati

L’assistente di volo non aveva alcuno strappo o ferita

Osservando i video originali, come quello pubblicato dal The Guardian su Youtube, è possibile notare innanzitutto che l’assistente di volo non si trovava a bordo dell’aereo. Inoltre, la spalla sinistra risulta intatta.

Poco dopo si vede la scena in cui Brigitte mette le mani in faccia a Emmanuel Macron. L’assistente di volo è ben lontana rispetto a loro e non entra mai all’interno del velivolo.

Nella spalla sinistra dell’assistente di volo è possibile notare un elemento della divisa che viene, di fatto, confuso con un presunto strappo.

Conclusioni

Gli utenti, di fatto, non hanno osservato con attenzione l’intero video diventato ormai virale a causa del battibecco tra Brigitte ed Emmanuel Macron. L’assistente di volo non risulta a bordo dell’aereo e non lo era nemmeno durante lo scontro. La divisa risulta sempre integra.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.