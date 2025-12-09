Brigitte Macron e quelle «brutte stronze» delle femministe

La premiére dame si presenta a uno spettacolo dell'attore Ary Abittan, sotto accusa per violenza sessuale. E reagisce così alla protesta del collettivo

La premiére dame Brigitte Macron ha definito «sales connes» (“brutte stronze”) alcune militanti femministe che hanno interrotto lo spettacolo dell’attore Ary Abittan, oggetto di accuse di violenze. Ad agire il collettivo #NousToutes, indossando maschere di Abittan con la scritta “violentatore“. L’entourage della consorte del presidente ha precisato che le parole della première dame volevano essere «una critica del metodo radicale usato» per la protesta.

Lo spettacolo di Abittan

Il collettivo ha interrotto sabato lo spettacolo di Abittan alle “Folies Bergère” scandendo lo slogan “Abittan violentatore”. A fine 2021, Ary Abittan era stato accusato di stupro da una giovane donna che frequentava da alcune settimane. Dopo 3 anni di inchiesta, l’istruttoria si è chiusa con un nulla di fatto, confermato in appello a gennaio («non luogo a procedere»). Ma il ritorno sulle scene dell’attore è stato più volte contestato da gruppi di femministe. Il giorno dopo l’interruzione, domenica, Brigitte Macron è andata a dare il suo sostegno ad Abittan prima dello spettacolo.

Il video

In un video pubblicato nelle scorse ore dal sito del settimanale Public, si vede la Première dame sostenere l’attore che, prima dello spettacolo, le confida: «Ho paura». «Se ci sono delle brutte stronze le sbatteremo fuori», gli risponde Brigitte Macron, ridendo. E aggiunge, «soprattutto dei banditi mascherati». Il collettivo #NousToutes ha pubblicato questo video sul proprio account Instagram oltre a una serie di messaggi di sostegno alla protesta femminista. «Siamo profondamente scioccate e scandalizzate», ha detto una delle militanti. «Le parole utilizzate la dicono lunga sulla sua visione delle cose, il messaggio politico è estremamente scioccante».