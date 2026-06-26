La foto di Donald Trump che cerca di baciare Brigitte Macron al G7 è un falso generato con l’IA
Diverse condivisioni Facebook riportano un’immagine in cui Donald Trump cerca di baciare una Brigitte Macron visibilmente poco entusiasta. Sembra infatti che la moglie del presidente francese, Emmanuel Macron, cerchi proprio di evitare una molestia da parte del Presidente americano. L’immagine però non si trova in nessuna fonte “ufficiale”.
L’immagine virale e perché è falsa
L’immagine dovrebbe riferirsi a un incontro avvenuto il 17 giugno 2026 durante il vertice del G7.
Il filmato dell’incontro tra Trump e la famiglia presidenziale francese è disponibile online. Nessun fotogramma corrisponde alla foto in oggetto:
Infatti si tratta di una immagine generata con Open AI, come ci conferma la stessa Intelligenza artificiale:
Conclusioni
La foto che ritrae Donald Trump mentre cerca di baciare Brigitte Macron al G7 è falsa. I filmati ufficiali dell’evento smentiscono la ricostruzione dei post social, confermando che si tratta di un contenuto visivo generato interamente tramite intelligenza artificiale e privo di qualsiasi fondamento reale.
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