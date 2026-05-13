«Lo schiaffo a Macron per colpa di quella donna», la reazione di Brigitte per le chat del marito: la rivelazione sulla crisi della coppia – Il video

«Sai, ti trovo molto carina...» avrebbe scritto il presidente francese a un'attrice che ha fatto imbestialire la premièr dame. Il retroscena svelato in un libro del giornalista francese Florian Tardif

Quelle immagini di Brigitte Macron che colpiva il marito Emmanuel Macron mentre scendevano dall’Airbus presidenziale all’arrivo in Vietnam, nel 2025, tornano a far parlare con una lettura finora inedita. A proporla è Florian Tardif, giornalista del settimanale Paris-Match, che nel libro «Un couple (presque) parfait» (Una coppia quasi perfetta), in uscita oggi in Francia a un anno esatto dalla fine del mandato di Macron all’Eliseo, che riconduce tutto a una «scenata sentimentale», come ha spiegato il giornalista ai microfoni di Rtl.

Chi è Golshifteh Farahani, l’attrice al centro della gelosia

Dietro quel gesto, secondo Tardif, ci sarebbe la gelosia della première dame per alcune chat tra il presidente e l’attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani. Il giornalista sostiene che Macron avrebbe intrattenuto «per qualche mese una relazione platonica» con la star, scambiando messaggi piuttosto eloquenti del tipo «Sai, ti trovo molto carina…». Conversazioni che, una volta intercettate da Brigitte, avrebbero innescato la crisi di nervi poi finita davanti alle telecamere.

L’attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani | EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Cosa disse l’Eliseo dopo lo schiaffo in Vietnam

Subito dopo l’incidente, l’entourage del capo dello Stato provò a smorzare i toni, lasciando intendere che le sequenze rilanciate sui social fossero state estrapolate da un contesto più ampio. Lo stesso presidente respinse la versione della «lite domestica», parlando di un momento goliardico tra coniugi: stavamo «scherzando», «come facciamo spesso». Una ricostruzione che il volume di Paris-Match ora prova a ribaltare, restituendo invece l’immagine di una vera tensione di coppia.

Le tensioni nella coppia presidenziale secondo Paris-Match

Nel libro, Tardif descrive due coniugi molto uniti ma attraversati da attriti ricorrenti, soprattutto sul terreno della seduzione e del rapporto di Macron con il potere. «Gli piace sedurre, lo lusinga», scrive l’autore, raccontando un presidente molto sensibile alla galanteria e ai giochi di sguardi che la carica gli consente. Un tratto caratteriale che, sempre secondo Paris-Match, sarebbe spesso fonte di scintille domestiche.

Brigitte Macron e il ruolo indebolito nel secondo mandato

A pesare sulla coppia ci sarebbe anche il progressivo ridimensionamento del peso politico di Brigitte all’interno del secondo mandato. «Non è nemmeno una mia teoria», precisa Tardif, attribuendo il giudizio direttamente alla première dame: «È quello che pensa lei. Dice: “Non mi ascolta più”».