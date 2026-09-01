Madame viene «scaricata» dal fonico sul palco, l’annuncio tra una canzone e l’altra. Come reagisce lei: «Posso sapere per chi?» – Il video

Durante la tappa di Barletta, il tecnico del suono prende il microfono per annunciare l'addio al tour estivo della cantautrice: la "colpa" è della reunion di Marracash e Guè a San Siro. La battuta dell'artista spiazza tutti: «Male, puntare sui cavalli vecchi non funziona»

«Devo andare a fare un altro lavoro». È bastata questa frase pronunciata sul palco di Barletta per spiazzare Madame e scatenare le risate del pubblico. Il fonico della cantautrice ha scelto di annunciarle le «dimissioni» in diretta durante una tappa del tour estivo, lasciando la regia per seguire il concerto-evento di Marracash e Guè a San Siro. La reazione dell’artista, catturata in un video diventato subito virale sui social, è stata un condensato di spiazzante ironia: «Male, puntare sui cavalli vecchi non funziona!».

L’annuncio e la «promessa» per novembre

Nel bel mezzo dello show, tra una canzone e l’altra, il tecnico del suono ha preso in mano il microfono per ufficializzare il passaggio di consegne davanti ai fan: «Sarà l’ultima sera che faccio il tour estivo. Ma ti lascerò in buone mani, ti manderò un mio collega fidatissimo. Mi mancherai tanto ma ci vediamo a novembre per le date nei club».

La «scusa» dell’anzianità

Curiosa di scoprire chi fosse il “rivale” capace di soffiarle il tecnico a metà tournée, Madame non gliel’ha fatta passare liscia e ha preteso subito una spiegazione: «Posso sapere per chi? Dillo, dai». Messo alle strette davanti alla piazza, il fonico ha dovuto confessare la destinazione: «Marra e Guè che fanno la reunion…». Poi, nel tentativo disperato di farsi perdonare, ha provato la carta dell’anagrafe: «Sono più anziani, fra, lo faccio solo per anzianità, eh».

La stoccata di Madame

Raccolto il guanto di sfida, la cantautrice ha piazzato la battuta perfetta: «Male, puntare sui cavalli vecchi non funziona!». Tra le risate e gli applausi del pubblico di Barletta, Madame ha poi smorzato i toni salutando affettuosamente il collaboratore: «Scherzo, scherzo… Grazie, ho apprezzato molto, ti voglio molto bene. Ci vediamo a novembre, se non voglio far venire male a quello al posto tuo». Salvo poi congedarlo con un’ultima stoccata sarcastica prima di riprendere a cantare: «Bello, bella organizzazione!».