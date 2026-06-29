Fuori le cinquine del Premio Tenco: Caparezza e Madame per il miglior disco, Ditonellapiaga ed Emma Nolde per la migliore canzone

Per il miglior album candidato anche Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra, per la miglior canzone nella cinquina anche la meravigliosa Primavera di Tosca. Francamente in lizza per la migliore opera prima

Il Club Tenco comunica le cinquine al termine del primo round di votazioni per le Targhe Tenco. Per quanto riguarda il miglior album in assoluto la sorpresa è certamente Erica Boschiero con il suo Un posto sulla terra, una solida carriera nel circuito della musica d’autore, ma sconosciuta ai più (neanche 3mila ascolti mensili su Spotify). La categoria poi viene completata da Mauro Ermanno Giovanardi, colonna della storia dell’indie italiano, con i suoi La Crus e da solista, l’album si intitola E poi scegliere con cura le parole. Chi le parole le sceglie con cura è certamente Caparezza, che con il suo splendido Orbit Orbit potrebbe aggiudicarsi la seconda Targa Tenco della sua carriera dopo quella ottenuta nel 2014 con Museica. La cinquina è chiusa da Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra e da Madame con Disincanto, due artisti che ben rappresentano, ognuno a proprio modo, una nuova potente ed interessantissima forma intellettualismo nella musica italiana di oggi. Per Madame non una grossa novità, lei di Targhe Tenco infatti a casa ne ha già due, una per la migliore opera prima (Madame) e una per la miglior canzone singola (Voce).

Miglior canzone singola

A proposito di miglior canzone singola, quest’anno nella categoria troviamo ancora Mauro Ermanno Giovanardi con Anni Zero, poi Straniero di Bianca D’Aponte, cantautrice scomparsa nel 2003, il brano infatti, riarrangiato da Bungaro, fa parte del progetto Ensemble per Bianca d’Aponte, dieci bozze di brani recuperati e rilavorati per rendere omaggio a quella che è diventata ormai un’icona del cantautorato femminile. Nella cinquina anche Palestina, terra di dolore brano contro la guerra che fa parte del disco Yiddish Blues, un progetto di Moni Ovadia, Giovanna Famulari e Michele Gazich. Meraviglioso il brano di Tosca, Primavera, scritto da Joe Barbieri e Pacifico, e che si trova all’interno dell’album Feminae, candidato nella categoria Miglior album di interprete. La candidatura di Tosca arriva un anno dopo la Targa alla carriera che il club Tenco le ha giustamente riservato, lei che di targhe ne ha collezionate già tre. Ma nella categoria Miglior canzone singola spazio anche al pop di Ditonellapiaga che con la sua Che fastidio! ha spettinato l’ultima edizione del Festival di Sanremo; e anche per Emma Nolde e la sua Quello che deve essere sarà, brano che conferma che abbiamo a che fare con una delle migliori nuove cantautrici del circuito italiano.

Tutte le cinquine

Qui tutte le cinquine delle Targhe Tenco 2026:

MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO

Erica Boschiero – Un posto sulla terra

Caparezza – Orbit Orbit

Andrea Laszlo De Simone – Una lunghissima ombra

Mauro Ermanno Giovanardi – E poi scegliere con cura le parole

Madame – Disincanto

MIGLIORE ALBUM IN DIALETTO

(o lingua minoritaria parlata in Italia)

Roberto Colella – Ce Sta Sempe Na Via

Carmen Consoli – Amuri luci

Francesca Incudine – Radica

Chiara Raggi – Zénta

Daniele Sepe / Capitan Capitone e i Fratelli della Costa – 40N 14E

MIGLIORE ALBUM OPERA PRIMA

(primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo)

Francamente – Bitte Leben

Sara Gioielli – Gioielli Neri

Piji – Sta registrando audio…

Santamarea – Anime storte

Satantango – Satantango

MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE

Avincola – Avincola canta Carella

Gnut & Alessandro D’Alessandro – Dduje paravise

Olden – Fanigliulo, l’artista

P.A.O. – Le radici e la luna

Tosca – Feminae

MIGLIORE CANZONE SINGOLA

(il premio va agli autori del brano)

Anni Zero – Mauro Ermanno Giovanardi

Che fastidio! – Ditonellapiaga

Palestina, terra di dolore – M. Ovadia, G. Famulari, M. Gazich

Primavera – Tosca

Quello che deve essere sarà – Emma Nolde

Straniero – Bianca D’Aponte

MIGLIORE ALBUM A PROGETTO

80 Buon compleanno Ivan – Live in Teramo

Buon compleanno Elvis Covered

Collettivo Jambona – Noi, Piero

Collettivo S.B.A.M. – Il segreto di Penelope

Pigri – Teramo suona Ivan