Harry Styles si strozza con l’acqua sul palco, poi crolla a terra: la musica che continua e il panico dei fan al concerto a Wembley – Il video

Momenti di terrore durante l'esecuzione di "As It Was". Il cantante ha rischiato di soffocare a causa della sua mossa iconica e si è accasciato al suolo per venti secondi. Sui social monta la polemica contro lo staff che non è intervenuto

Venti secondi di puro panico in uno stadio di Wembley strapieno. Tanto è bastato a Harry Styles per far preoccupare decine di migliaia di fan adoranti durante il suo concerto a Wembley nella serata di venerdì 27 giugno 2026. Il cantante, 32 anni, è crollato all’improvviso sul palco, accasciandosi proprio al termine dell’esecuzione dell’ultimo brano in scaletta, As It Was. In molti hanno pensato a un malore dovuto al caldo torrido della serata, ma la realtà è molto più tragicomica, perché si è trattato di una mossa coreografica finita male.

L’acqua di traverso e l’attacco di tosse

L’incidente è avvenuto mentre Styles stava eseguendo la sua mossa più iconica, ribattezzata dai fan “the whale” (la balena). Il rituale prevede che la popstar beva un sorso d’acqua per poi sputarlo verso l’alto a effetto fontana. Qualcosa, però, questa volta è andato storto: una parte del liquido gli è andata evidentemente di traverso, provocandogli un attacco di tosse immediato e un visibile affanno respiratorio. Nel giro di pochi istanti, l’ex One Direction è crollato sul pavimento del palco, continuando a tossire con il pugno davanti alla bocca, visibilmente in difficoltà.

La rabbia dei fan contro la sicurezza

Dopo 17 secondi di grande preoccupazione tra il pubblico, Styles è riuscito a riprendere il controllo del respiro, si è rialzato autonomamente e, dopo un rapido saluto per tranquillizzare lo stadio, ha abbandonato il retro palco. Il sollievo per lo scampato pericolo ha però lasciato spazio alle polemiche nel giro di pochi minuti. Sotto i video rimbalzati su TikTok e X, moltissimi utenti hanno infatti puntato il dito contro il team del cantante. La critica principale riguarda la totale assenza di reazione da parte della sicurezza e dei sanitari nel backstage: nessuno dello staff si è precipitato sul palco per sincerarsi delle condizioni dell’artista mentre era a terra immobile. Una negligenza giudicata imperdonabile dai fan, specialmente in una serata segnata da un caldo eccezionale, che avrebbe potuto nascondere insidie ben peggiori di un semplice sorso d’acqua andato di traverso.