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Reggiseno di strass e ventaglio arcobaleno, Elodie con la fidanzata Franceska Nuredini sul carro del Milano Pride – Il video

27 Giugno 2026 - 21:19 Alba Romano
L'artista ha partecipato alla 25esima edizione della manifestazione, sfilando per le vie del capoluogo lombardo a bordo di uno dei carri
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È una presenza fissa al Milano Pride. Elodie, con la compagna Franceska Nuredini, ha partecipato alla 25esima edizione della manifestazione, sfilando per le vie del capoluogo lombardo a bordo di uno dei carri. Reggiseno di strass, occhiali da sole e un ventaglio arcobaleno, Elodie ha partecipato alla sfilata, salutando i partecipanti e ballando sul carro per tutta la durata del corteo. L’artista ha accompagnato la manifestazione – che secondo gli organizzatori ha visto la partecipazione di circa 350mila persone – fino all’Arco della Pace. Qui, sul palco allestito per l’occasione, è intervenuto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Sullo stesso carro di Elodie era presente anche Paola Barale. 

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