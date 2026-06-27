Reggiseno di strass e ventaglio arcobaleno, Elodie con la fidanzata Franceska Nuredini sul carro del Milano Pride – Il video

L'artista ha partecipato alla 25esima edizione della manifestazione, sfilando per le vie del capoluogo lombardo a bordo di uno dei carri

È una presenza fissa al Milano Pride. Elodie, con la compagna Franceska Nuredini, ha partecipato alla 25esima edizione della manifestazione, sfilando per le vie del capoluogo lombardo a bordo di uno dei carri. Reggiseno di strass, occhiali da sole e un ventaglio arcobaleno, Elodie ha partecipato alla sfilata, salutando i partecipanti e ballando sul carro per tutta la durata del corteo. L’artista ha accompagnato la manifestazione – che secondo gli organizzatori ha visto la partecipazione di circa 350mila persone – fino all’Arco della Pace. Qui, sul palco allestito per l’occasione, è intervenuto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Sullo stesso carro di Elodie era presente anche Paola Barale.