L’ondata di calore stravolge anche il Pride: a Milano il corteo slitta alle 17 per cercare l’ombra, Parigi si arrende e annulla la sfilata

Nel capoluogo lombardo si sfila con 40 gradi: il sindaco Sala vieta l'alcol e apre al cambio di data dal 2027. Nella capitale francese è allerta rossa: ospedali già saturi per la canicola

Oggi, sabato 27 giugno, a Milano è il giorno del Pride. Ma a dettare le regole quest’anno non sono solo i diritti e le rivendicazioni della comunità Lgbtq+, bensì il termometro. Con un’ondata di caldo record che sta stringendo l’Europa in una morsa asfissiante e temperature che sfiorano i 40 gradi, la gestione della sicurezza è diventata la priorità assoluta. Se a Milano si è scelto di resistere modificando la tabella di marcia, con l’inizio della parata previsto alle 17 anziché le 15.30 come da programma, a Parigi le autorità hanno dovuto alzare bandiera bianca.

Milano posticipa la partenza

Nel capoluogo lombardo la venticinquesima edizione del Milano Pride si farà, ma non senza pesanti modifiche strutturali per tutelare i partecipanti. La partenza del corteo, inizialmente prevista per le ore 15.30 di oggi, è stata ufficialmente rinviata alle 17. Una scelta obbligata, comunicata dagli organizzatori «per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione», nel tentativo di evitare le ore più calde di un weekend infernale in cui si attendono picchi vicini ai 40°C.

Il vademecum contro il caldo

Il percorso, lungo circa 3 chilometri, si snoderà da via Pisani fino all’Arco della Pace. Per l’occasione è stato diffuso online un vero e proprio vademecum per una partecipazione sicura. All’interno si legge: «puoi partecipare anche solo a una parte della marcia. Durante il tragitto considera delle pause al riparo dal sole». Lungo il tragitto sono state mappate le fontanelle pubbliche (ne sono state installate di aggiuntive all’Arco della Pace) e sono stati predisposti cinque checkpoint attrezzati per il soccorso sanitario, muniti di acqua, sali minerali e tappi antirumore.

A blindare ulteriormente l’evento è intervenuto anche il sindaco Beppe Sala, confermando la sua presenza ma annunciando restrizioni e un cambio di rotta per i prossimi anni: «Il programma a Milano non cambia, ci sarò anche io. Vieterò le bibite alcoliche e nei prossimi giorni apriremo una discussione per spostare la data della parata, ma a partire dall’anno prossimo». Il divieto di alcolici per la giornata di oggi serve a contenere i rischi di disidratazione e i malori, in un momento in cui i pronto soccorso milanesi registrano già un incremento del 20% delle emergenze legate al caldo.

Parigi in allerta rossa: ospedali saturi e parata cancellata

Se Milano si adatta, Parigi capitola davanti all’emergenza climatica. La Marche des Fiertés 2026, che oggi avrebbe dovuto sfilare tra Place d’Italie e Place de la République, è stata ufficialmente annullata e rinviata a data da destinarsi. La capitale francese si trova infatti in stato di allerta rossa per la canicola estrema. La Prefettura di Polizia, con un comunicato ufficiale, ha chiesto agli organizzatori lo stop dei grandi raduni del fine settimana perché i servizi di soccorso e gli ospedali della regione sono già saturi. L’afflusso di centinaia di migliaia di persone avrebbe inevitabilmente mandato in tilt il sistema sanitario. La priorità assoluta delle autorità francesi è diventata quella di concentrare le scarse risorse rimaste per assistere i soggetti più vulnerabili.