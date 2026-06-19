La Francia si prepara al giorno più caldo mai registrato nella sua storia

Il picco è atteso per lunedì 22 giugno, ma anche i giorni seguenti potrebbero far registrare temperature record

La Francia si prepara a vivere una giornata che potrebbe entrare nei libri di storia della meteorologia. Secondo Météo-France, infatti, lunedì 22 giugno potrebbe diventare «la giornata più calda mai misurata in Francia» considerando la temperatura media nazionale, un indicatore che sintetizza i dati rilevati sull’intero territorio.

L’ondata di calore che sta colpendo il Paese è già considerata eccezionale per intensità e durata. Gli esperti dell’agenzia meteorologica francese ritengono che, se le previsioni saranno confermate, l’episodio potrebbe risultare «di durata e severità identiche» a quello dell’agosto 2003, la storica canicola che causò migliaia di vittime e che resta il principale termine di paragone per gli eventi estremi in Francia.

Le temperature record

Le temperature massime potrebbero raggiungere o superare i 40 gradi in diverse aree del Paese, mentre le notti tropicali renderanno difficile il raffreddamento delle abitazioni, soprattutto nel nord della Francia. Météo-France ha già esteso l’allerta arancione a decine di dipartimenti e non esclude il passaggio al livello rosso in alcune zone nei prossimi giorni.

A preoccupare gli esperti non è soltanto il picco previsto per lunedì, ma anche la persistenza del caldo. Secondo le previsioni, infatti, le condizioni canicolari potrebbero proseguire per buona parte della prossima settimana.