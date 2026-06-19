Ondata di calore in arrivo in tutta Europa: in Italia si toccano i 38 gradi per sette giorni di fila, la Francia rinvia la maturità. Quanto durerà questa afa

Seconda ondata di caldo straordinario sul continente, con picchi di 8 gradi sopra la media stagionale e punte di 40 gradi a Parigi. In Italia scatta l'allerta massima per otto città

L’estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma l’Europa occidentale è già stretta nella morsa di un’ondata di calore senza precedenti che ha costretto la Francia a posticipare gli esami di maturità. Da domani, sabato 20 giugno, l’Italia farà i conti con il secondo anticiclone africano della stagione: una tempesta di afa potente e persistente che farà impennare le temperature fino a 38 gradi, ben 8 gradi sopra la media del periodo, e che secondo le previsioni meteorologiche non concederà tregua almeno fino alla fine del mese.

La mappa del grande caldo in Italia

Il weekend del solstizio d’estate coinciderà con il picco dell’allerta per milioni di italiani. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute ha già predisposto il massimo livello di rischio per diverse aree del Paese. Nella giornata di sabato i bollini rossi colpiranno i centri urbani di Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domenica 21 giugno, la giornata con più ore di luce dell’anno, la situazione si farà ancora più critica con l’aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti alla lista delle città sotto assedio. L’Aeronautica Militare prevede che la colonnina di mercurio toccherà i 38 gradi non solo nella Pianura Padana e nelle aree interne di Toscana e Lazio, ma anche nell’alta Puglia e nell’entroterra della Sardegna, lasciando spazio solo a rari temporali di calore sulle zone montuose.

Allarme siccità sul Po

A peggiorare lo scenario italiano c’è la grave crisi idrica che colpisce il bacino del Po, soffocato da un inverno con pochissima neve. L’Anbi ha già dovuto contingentare l’irrigazione in alcuni campi vicini alla foce a causa del cuneo salino, risalito di circa dieci chilometri. Un fenomeno pericoloso, poiché l’utilizzo di acqua salata rischierebbe di distruggere definitivamente le colture della zona.

La Francia rinvia la maturità e chiude le scuole

Se l’Italia soffre, il resto d’Europa occidentale si prepara a giorni ancora più complessi. L’asse del caldo africano sta colpendo duramente la Spagna e la Gran Bretagna, dove il Met Office ha lanciato un’allerta per temperature insolite oltre i 30 gradi, ma la situazione più critica si registra in Francia. Qui si attendono picchi da record fino a 40 gradi, ovvero ben 15 gradi oltre la norma stagionale, uno scenario estremo che ha spinto il presidente Emmanuel Macron a dichiarare apertamente che attendono il Paese «giorni difficili».

La risposta del governo di Parigi per tutelare gli studenti è stata drastica: nelle zone più colpite dall’afa le sessioni della maturità sono state ufficialmente posticipate di qualche giorno dal ministro dell’Educazione. Alcuni istituti scolastici potrebbero essere chiusi del tutto per decisione di sindaci e prefetti, ripetendo una misura d’emergenza che l’anno scorso aveva già coinvolto ben 2.200 scuole. I vertici dell’istruzione francese ammettono che il cambiamento climatico sta imponendo una vera e propria riorganizzazione strutturale delle attività didattiche. Il ministro Edouard Geffray ha confermato che non si tratta di una crisi passeggera e che il problema si ripresenterà regolarmente, annunciando che dal prossimo anno verranno definitivamente cancellate le sessioni d’esame pomeridiane per evitare le ore più roventi della giornata.