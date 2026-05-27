Il picco del caldo e le città da bollino rosso, arrivano i temporali. Le previsioni per il weekend: quando passa questa afa – Il video

A Milano un turista ha pensato bene di tuffarsi nell'acqua della Darsena per cercare un po' di sollievo dal caldo asfissiante. In Pianura Padana toccate anche temperature oltre i 36 gradi. Cosa dicono le previsioni per i prossimi giorni

Sarebbero le ore più calde di fine maggio secondo le previsioni quelle che l’Italia sta attraversando. In particolare al Nord, dove in Pianura Padana si sono toccate temperature da fornace. I termometri hanno superato i 36°C a Pavia, Piacenza, Cremona e Modena, mentre l’asse Torino-Bologna, che comprende Alessandria, Asti, Vercelli, Milano, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Verona, Rovigo, Ferrara e Forlì, si fermerà sui 35°C. Tutto il settentrione fa registrare un’anomalia termica di 8-9°C rispetto alle medie del periodo, con il Centro che insegue sui 34-35°C e il Sud appena un gradino sotto. Il bollettino del ministero della Salute, intanto, assegna oggi il bollino arancione a 16 città, fra cui Milano, Roma, Bologna, Firenze, Torino, Brescia, Venezia, Trieste e Verona.

Domani bollino rosso in quattro città: Bologna, Firenze, Roma e Torino

La giornata di giovedì segnerà il momento più critico per la salute pubblica. Il dipartimento di Epidemiologia del Ssr Regione Lazio, che cura i bollettini per conto del ministero, prevede il bollino rosso in quattro capoluoghi: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È il livello massimo, quello che indica condizioni di rischio anche per la popolazione sana e non solo per anziani, bambini o soggetti fragili. Per le altre città il quadro migliora: gran parte di quelle oggi in arancione, da Bolzano a Milano passando per Brescia, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo, scenderanno al giallo. Peggiorano invece Bari, Cagliari, Messina, Palermo e Reggio Calabria, che passano dal verde al giallo.

Temporali in arrivo: dove colpiranno tra giovedì e venerdì

L’energia accumulata in questi giorni di caldo estremo, spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it, si scaricherà attraverso temporali pomeridiani anche violenti, che porteranno un leggero abbassamento delle temperature. Come spiega Tedici, i fenomeni partiranno dalle Dolomiti e si estenderanno giovedì al Nord-Est e alle zone pedemontane, con sconfinamenti verso le pianure interne. Qualche rovescio è atteso anche al Centro, tra la Bassa Toscana e il Lazio, con possibili episodi fino a Roma. Il vero giro di vite arriverà venerdì, quando «tuoni, fulmini e colpi di vento» colpiranno in modo più deciso Lombardia, Emilia e Basso Veneto, secondo le previsioni del meteorologo.

Weekend e venerdì: temperature in calo e nove città con bollino verde

A chiudere la settimana sarà un venerdì decisamente più respirabile. Il ministero della Salute prevede il bollino verde, ossia nessun rischio, in nove città: Ancona, Bari, Brescia, Campobasso, Frosinone, Milano, Trieste, Venezia e Verona. L’unica nota stonata riguarda Genova, che peggiora passando dal giallo all’arancione. Per sabato e domenica iLMeteo.it disegna un quadro a due velocità, con mattinate soleggiate, temporali di calore sui rilievi nel pomeriggio e cieli puliti in serata. I bollettini del ministero, ricorda l’Ansa, vengono diffusi ogni anno dal lunedì al venerdì fino al 20 settembre, nell’ambito del Piano nazionale di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute.