Ultime notizie Caldo recordCrisi Usa - IranGiorgia MeloniLicenziamentiMondiali 2026Venezuela
CULTURA & SPETTACOLOAndrea BocelliInchiesteRapineToscana

Andrea Bocelli, i ladri nella sua villa con gli ospiti americani: il bottino di gioielli e borse firmate. Il precedente da incubo con rissa e pistole

28 Giugno 2026 - 09:34 Giulia Norvegno
Andrea Bocelli
Andrea Bocelli
Il colpo messo a segno nella notte tra venerdì e sabato 27 giugno. Il tenore era già stato colpito da una rapina simile sette anni prima: il racconto di quei minuti di terrore della moglie
Google Preferred Site

Un bottino stimato attorno al mezzo milione di euro tra contanti, gioielli, orologi di pregio e borse firmate. È quanto si sono portati via i ladri che nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno hanno preso di mira una delle ville di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli a Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi. A raccontare i dettagli del colpo è Il Tirreno, secondo cui l’immobile, in quei giorni, era affittato a una famiglia americana in vacanza in Versilia, assente al momento dell’irruzione.

Cosa è successo nella villa di Vittoria Apuana

Secondo la ricostruzione del quotidiano toscano, i malviventi sono entrati in azione in una finestra temporale compresa tra le 21 e la mezzanotte di venerdì, approfittando dell’uscita serale degli inquilini. Dai rilievi dei carabinieri risulta che la villa non sarebbe stata chiusa a dovere e che l’impianto antifurto non sarebbe stato inserito: i ladri, riporta sempre il Tirreno, avrebbero così avuto vita facile, riuscendo a fare razzia dei preziosi e a dileguarsi senza lasciare tracce. Le indagini ruotano ora attorno ai filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali. Il sindaco Bruno Murzi, sentito dal quotidiano, lancia un appello ai residenti: «Si installino e si sfruttino al massimo anche le protezioni di cui ciascuno dispone, come i sistemi antifurto».

Il precedente del 2018: il tenore era in casa con la famiglia

Non è la prima volta che la dimora ottocentesca sul lungomare di Forte dei Marmi, definita dal tenore il suo «buen retiro» toscano, finisce nel mirino dei ladri. Come raccontato nel luglio 2018 dal Corriere della Sera in un articolo di Renato Franco, una banda provò il colpo mentre Bocelli era rientrato da poco dalle prove del Festival Puccini a Torre del Lago. «Erano circa le 2 di notte, in casa c’era molta gente, circa una ventina di persone, i miei figli, mia moglie e alcuni amici», ricordò allora l’artista. A far saltare il blitz fu un vigilante: due uomini con passamontagna e manganelli erano riusciti a entrare nella dependance, minacciando di avere armi che, però, nessuno dei presenti vide mai.

Ti potrebbe interessare

Il racconto di Veronica Bocelli e la paura di sette anni fa

A descrivere la scena al Corriere, all’epoca, fu anche la moglie Veronica: «Erano in due, con dei passamontagna e manganelli; dicevano di avere delle pistole, ma noi non le abbiamo viste. C’è stata una colluttazione con il vigilante, poi sono scappati. Fuori c’era un’Audi e una terza persona che li attendeva». A mandare a monte il colpo fu proprio la colluttazione con la guardia privata, spinta a terra da uno dei banditi durante la fuga. Lo stesso Bocelli, sette anni fa, riassunse così la sensazione di quella notte: «La paura ovviamente c’è stata soprattutto per i miei cari, sul momento non potevamo sapere cosa sarebbe successo». Il tenore si disse poi convinto che si trattasse di «gente sprovveduta che ha improvvisato l’azione», ricordando come la casa fosse «sempre piena di gente e costantemente sorvegliata».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il caldo record rivoluziona il concerto di Ultimo: per la prima volta sì a borracce e bottigliette. E l’acqua sarà gratis

2.

Temptation island e i dubbi sulla “coppia finta”, il caso della live porno di Sara e Gabriele e la produzione che «non sapeva nulla» – Il video

3.

Terza denuncia in tre mesi per Kylie Jenner, l’ex chef privata le fa causa: «Mi ha provocato un aborto spontaneo con turni da 12 ore»

4.

Loredana Bertè si arrende al caldo, i medici dietro al concerto annullato: «Vi scrivo io perché non voglio versioni distorte»

5.

Geolier è il primo artista italiano a entrare nella storia di Google con un Easter Egg – Il Video

leggi anche
Ronaldo e Bocelli
SPORT

Ronaldo a Bocelli, la confessione su Sinner dietro le quinte dei Mondiali: «Ti ho visto: sono geloso…» – Il video

Di Giovanni Ruggiero
festa-repubblica-2-giugno-parata-militare-diretta
ATTUALITÀ

2 giugno, la Repubblica compie 80 anni: la cerimonia all’Altare della Patria e la parata ai Fori. Mattarella: «Costituzione nostra casa comune» – La diretta

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Bocelli cavalca «Caudillo», ma l’ingresso finisce sui social per un piccolo imprevisto con le feci del cavallo – Il video

Di Ugo Milano
festival sanremo 2026
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampa

Di Stefania Carboni
bocelli-superospite-sanremo-2026
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Andrea Bocelli superospite alla serata finale del Festival: l’annuncio di Carlo Conti

Di Alba Romano
olimpiadi milano cortina
SPORT

Olimpiadi, da Mariah Carey che canta «Volare» all’inno nazionale con Laura Pausini: ecco come sarà la cerimonia di apertura

Di Ugo Milano
milano-cortina-cerimonia-apertura-olimpiadi
SPORT

Olimpiadi, Mattarella apre ufficialmente i Giochi. Gli ultimi tedofori accendono i bracieri: Tomba e Compagnoni a Milano, Goggia a Cortina – Le foto

Di Ugo Milano
Andrea Bocelli e Javier Milei
CULTURA & SPETTACOLO

Andrea Bocelli e la scena imbarazzante con Milei: gli offre la mano, poi la gaffe: come si salva il presidente argentino – Il video

Di Giulia Norvegno
Gianluca Grignani e la delusione da Laura Pausini
CULTURA & SPETTACOLO

Gianluca Grignani, cosa non perdona a Laura Pasuni dopo la diffida. La delusione più grande e la prova: «Abbiamo risolto presto»

Di Giulia Norvegno
CULTURA & SPETTACOLO

Matteo Bocelli fuori con il suo secondo album, ma assicura: «Sanremo è fondamentale ma non sono pronto per il 2026» – L’intervista

Di Gabriele Fazio
FACT-CHECKING

L’inesistente omaggio di Andrea Bocelli a Charlie Kirk

Di Marianna Satta
bocelli-trump-casa-bianca-video
ESTERI

Andrea Bocelli canta per Trump «Con te partirò»: il mini-show del tenore nello Studio Ovale – Il video 

Di Alba Romano
Andrea Bocelli e il figlio Matteo
CULTURA & SPETTACOLO

Matteo Bocelli, i commenti perfidi a scuola sul papà. La lezione alla sorella in lacrime: «Certe cose ti rendono umile»

Di Ugo Milano
andrea bocelli veronica berti
ECONOMIA & LAVORO

Andrea Bocelli e la moglie Veronica messi ko dalla loro spiaggia di lusso. I lettini lì costano 600 euro al giorno, ma la coppia ci perde 2 milioni l’anno

Di Fosca Bincher
veronica berti bocelli
CULTURA & SPETTACOLO

Veronica Berti Bocelli si racconta: «Sogno un incarico istituzionale, stimo Meloni. Trump? Lo conosco da anni, dovrebbe pesare le parole»

Di Alba Romano
matteo bocelli
ATTUALITÀ

Matteo Bocelli dopo la truffa a suo nome: «Solidarietà alla signora vittima di un trucco vile, spero che la giustizia faccia il suo corso»

Di Ugo Milano