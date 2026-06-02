2 giugno, la Repubblica compie 80 anni. Mattarella e Meloni in tribuna ai Fori per la parata. Bocelli canta l’inno nazionale – La diretta

Oggi a Roma la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle Frecce Tricolori. Il presidente della Repubblica: «La Costituzione nostra casa comune»

La Festa della Repubblica entra nel vivo con le celebrazioni per l’80esimo anniversario, che a Roma si svolgono lungo via dei Fori Imperiali con la tradizionale parata militare e il suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori. In serata, ci sarà l’evento, primo del suo genere, al Quirinale. Dopo l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a bordo della storica Lancia Flaminia e la sua presenza sul palco d’onore insieme ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la cerimonia ha visto anche la sfilata dei circa 280 sindaci. A seguire si è esibito il maestro Andrea Bocelli, che – accompagnato da una banda interforze – ha intonato l’inno nazionale. Tutti gli aggiornamenti