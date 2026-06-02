Gli auguri di Marco Rubio all’Italia: «Grazie Meloni per l’impegno a Hormuz»

IL segretario di Stato Usa e il messaggio per l'80esimo anniversario della Repubblica

Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per l’80mo anniversario della Repubblica e definisce il nostro Paese «un partner solido e un amico. Gli Stati Uniti – sottolinea il segretario di Stato americano in una nota – plaudono al maggiore investimento dell’Italia nelle spese per la difesa e apprezzano l’impegno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e stabilità del Medio Oriente». Quindi Rubio ribadisce «l’apprezzamento per il sostegno dell’Italia agli sforzi per porre fine alla guerra Russia-Ucraina e per la nostra cooperazione nel contrastare le minacce alla nostra sicurezza condivisa».

Il messaggio

«A nome degli Stati Uniti d’America, porgo le mie più sentite congratulazioni al popolo italiano in occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana». Inizia così il messaggio del segretario di Stato, il quale sottolinea che «mentre gli Stati Uniti celebrano il loro 250mo anniversario dell’indipendenza, noi onoriamo la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri padri fondatori. Così come l’eredità di Roma ha plasmato la nascita della democrazia americana, l’attuale partenariato tra gli Stati Uniti e l’Italia continua a promuovere i valori di fede, libertà e stato di diritto che entrambe le nazioni hanno a cuore», afferma Rubio.

La leadership italiana

Rubio ringrazia anche «per l’ospitalità dell’Italia a quasi 30.000 membri delle forze armate statunitensi e alle loro famiglie in tutta Italia». Quindi il segretario di Stato riconosce «la leadership italiana nel promuovere tecnologie critiche e nel costruire una base industriale resiliente in tutta Europa. Il nostro partenariato scientifico e tecnologico promuove l’innovazione, crea posti di lavoro e genera una crescita economica reciproca. Che la nostra partnership possa continuare a prosperare. Buon 80mo anniversario», conclude Rubio.