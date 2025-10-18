Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Andrea Bocelli canta per Trump «Con te partirò»: il mini-show del tenore nello Studio Ovale – Il video 

18 Ottobre 2025 - 20:13 Alba Romano
embed
Le immagini dell'incontro sono state postate sui social da Margo Martin, assistente speciale del presidente

Un incontro inaspettato si è svolto venerdì 17 ottobre alla Casa Bianca, dove il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto nello Studio Ovale il celebre tenore italiano Andrea Bocelli. Le immagini dell’incontro, condivise sui social da Margo Martin, assistente speciale del presidente, mostrano un momento disteso e informale: i due ascoltano insieme Con te partirò, una delle arie più famose del cantante toscano, già colonna sonora di diversi comizi di Trump.

Il mini-show del tenore alla Casa Bianca

Nel video, Trump appare colpito della voce di Bocelli, che in passato si è già esibito in contesti ufficiali e di fronte a importanti leader mondiali. Prima di congedarsi, il tenore ha regalato un breve show dal vivo, interpretando un frammento del brano, accolto con entusiasmo dallo stesso presidente.

