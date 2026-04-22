Il Wsj: «Gli iraniani considerano Trump un fesso». E lui cita la Bibbia nello Studio Ovale – La diretta

I Pasdaran minacciano gli altri paesi del Golfo: se aiutate gli Usa colpiremo il vostro petrolio. Secondo i media Usa il presidente non vuole riprendere la guerra. E il suo tasso di approvazione è sceso al 33%

Nel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare gli Stati Uniti verranno colpiti i loro impianti per l’estrazione di petrolio. Intanto Donald Trump è in polemica con il Wall Street Journal, che ha scritto che Teheran considera il presidente «un allocco». E sempre secondo il quotidiano il tycoon non vorrebbe riprendere la guerra, che è impopolare in patria. Per questo spinge per un accordo.

Intanto secondo i sondaggi l’approvazione del presidente è al 33%. E per i media americani l’Iran ha ancora una ragguardevole capacità militare che userà per difendersi in caso di nuovi attacchi dagli Usa. Sempre Trump ha detto che la chiusura dello Stretto di Hormuz sta causando danni per mezzo miliardo di dollari al giorno all’Iran. Per questo saranno costretti a un accordo.